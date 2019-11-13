Публикуем гороскоп на 13 ноября для всех знаков зодиака.
Само число является спорным в нумерологии. Однако успех в делах для каждого знака зодиака будет зависеть от проявленных личных качеств характера.
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Гороскоп на эту неделю - 11-17 ноября
Овен (20.03 - 21.04)
Вашим планам может помешать только одно - излишняя мнительность. Генерируйте позитивные мысли. Проявите сдержанность в общении и не стремитесь доказать правоту любой ценой. Порой лучше пойти на копромисс, чтобы сохранить нервы, время и деньги в порядке.
Телец (19.04 - 22.05)
Ваше желание стать успешным настолько высоко, что вы не замечаете трудностей и можете неправильно распределять силы. Разбейте все цели на этапы и выполняйте их постепенно, заручившись поддержкой влиятельных партнеров, которые могут подсказать нестандартное решение в сложившейся ситуации.
Близнецы (20.05 - 22.06)
Сегодня трудности могут возникнуть в финансовой сфере. Стоит проявить стойкость и не поддаться соблазнам легкомысленных растрат. Это не лучшее время, чтобы проявить свое непостоянство. Сегодня ваша сила в мудрости и бережливости как энергии, так и денег.
Рак (21.06 - 23.07)
Попробуйте больше проводить времени в компании людей, которые вам симпатичны. Задумайтесь о своем окружении, о круге деловых партнеров, о союзниках. Можете ли вы рассчитывать на их поддержку? Испробуйте все способы наладить отношения. Только после этого запускайте необратимый процесс перемен.
Лев (22.07 - 24.08)
Вы вольны действовать так, как посчитаете нужным. Не следуйте чужим советам, будьте уверены - все получится, а ваша настойчивость принесет необходимый результат. В особенности это касается рабочих моментов.
Дева (22.08 - 24.09)
День будет благоприятным для покупок и обновления гардероба, а также продуктивным для знакомств. Однако стоит все основательно взвесить, прежде чем с головой нырять в пучину любовных отношений.
Весы (22.09 - 24.10)
Сегодня вы можете извлечь выгоду, оказавшись в центре внимания. Если отбросить неуверенность, опыт поможет вам осуществить задуманное. Однако не соглашайтесь на дополнительный источник дохода - он принесет лишь непредвиденные расходы. Лучше посвятить свободное время отдыху, своему здоровью и близким.
Скорпион (23.10 - 23.11)
Перестаньте стремиться к совершенству и не раскрывайте душу перед малознакомыми людьми. Это может быть пагубно для вашего здоровья и отношения с близкими. Полюбите стабильность, проявите лояльность и научитесь давать второй шанс на исправление только тем людям из вашего окружения, которые заслуживают на это.
Стрелец (22.11 - 22.12)
Чтобы достичь поставленных целей - обратитесь за помощью. Впрочем, сегодня достаточно будет только принять ее, ведь вам захотят оказать содействие даже те, кто не проявлял в ваш адрес внимание ранее. Не отказывайтесь от поступающих предложений.
Козерог (21.12 - 21.01)
День может принести немало разногласий, инициатором которых можете стать вы сами. Запаситесь терпением, сосредоточьтесь на нравственных и волевых качествах. Постарайтесь отпустить обиду, если вас обидели. И помните, что лучше не мечтать, а действовать. И это касается всех сфер вашей жизни.
Водолей (20.01 - 19.02)
Вам нужно обратить внимание на знаки судьбы или совпадения, которые изначально могут показаться вам странными. При детальном анализе вы поймете, что новые идеи и решения приходят в жизнь так же быстро, как только вы справитесь со старыми неочевидными для вас ошибками.
Рыбы (18.02 - 21.03)
День будет благоприятным для деловых встреч. Главное, чтобы тон беседы был спокойным и доброжелательным. Подумайте над тем, что поможет вам сконцентрироваться на главном. Будьте четкими в действиях и тогда все получится.
Поскольку 2019 год уже подходит к своему концу, мы предлагаем сравнить его результаты с прогнозом, который давали астрологи в начале года.