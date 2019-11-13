Гороскоп на 13 ноября 2019 для всех знаков зодиака
Гороскоп на 13 ноября 2019 для всех знаков зодиака

Публикуем гороскоп на 13 ноября для всех знаков зодиака.

Само число является спорным в нумерологии. Однако успех в делах для каждого знака зодиака будет зависеть от проявленных личных качеств характера. 

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Гороскоп на эту неделю - 11-17 ноября

Овен (20.03 - 21.04) 

Вашим планам может помешать только одно - излишняя мнительность. Генерируйте позитивные мысли. Проявите сдержанность в общении и не стремитесь доказать правоту любой ценой. Порой лучше пойти на копромисс, чтобы сохранить нервы, время и деньги в порядке.   

Телец (19.04 - 22.05) 

Ваше желание стать успешным настолько высоко, что вы не замечаете трудностей и можете неправильно распределять силы. Разбейте все цели на этапы и выполняйте их постепенно, заручившись поддержкой влиятельных партнеров, которые могут подсказать нестандартное решение в сложившейся ситуации.  

Близнецы (20.05 - 22.06)

Сегодня трудности могут возникнуть в финансовой сфере. Стоит проявить стойкость и не поддаться соблазнам легкомысленных растрат. Это не лучшее время, чтобы проявить свое непостоянство. Сегодня ваша сила в мудрости и бережливости как энергии, так и денег.   

Рак (21.06 - 23.07)

Попробуйте больше проводить времени в компании людей, которые вам симпатичны. Задумайтесь о своем окружении, о круге деловых партнеров, о союзниках. Можете ли вы рассчитывать на их поддержку? Испробуйте все способы наладить отношения. Только после этого запускайте необратимый процесс перемен. 

Лев (22.07 - 24.08)

Вы вольны действовать так, как посчитаете нужным. Не следуйте чужим советам, будьте уверены - все получится, а ваша настойчивость принесет необходимый результат. В особенности это касается рабочих моментов. 

Дева (22.08 - 24.09) 

День будет благоприятным для покупок и обновления гардероба, а также продуктивным для знакомств. Однако стоит все основательно взвесить, прежде чем с головой нырять в пучину любовных отношений. 

Весы (22.09 - 24.10) 

Сегодня вы можете извлечь выгоду, оказавшись в центре внимания. Если отбросить неуверенность, опыт поможет вам осуществить задуманное. Однако не соглашайтесь на дополнительный источник дохода - он принесет лишь непредвиденные расходы. Лучше посвятить свободное время отдыху, своему здоровью и близким. 

Скорпион (23.10 - 23.11) 

Перестаньте стремиться к совершенству и не раскрывайте душу перед малознакомыми людьми. Это может быть пагубно для вашего здоровья и отношения с близкими. Полюбите стабильность, проявите лояльность и научитесь давать второй шанс на исправление только тем людям из вашего окружения, которые заслуживают на это. 

Стрелец (22.11 - 22.12) 

Чтобы достичь поставленных целей - обратитесь за помощью. Впрочем, сегодня достаточно будет только принять ее, ведь вам захотят оказать содействие даже те, кто не проявлял в ваш адрес внимание ранее. Не отказывайтесь от поступающих предложений. 

Козерог (21.12 - 21.01) 

День может принести немало разногласий, инициатором которых можете стать вы сами. Запаситесь терпением, сосредоточьтесь на нравственных и волевых качествах. Постарайтесь отпустить обиду, если вас обидели. И помните, что лучше не мечтать, а действовать. И это касается всех сфер вашей жизни. 

Водолей (20.01 - 19.02)

Вам нужно обратить внимание на знаки судьбы или совпадения, которые изначально могут показаться вам странными. При детальном анализе вы поймете, что новые идеи и решения приходят в жизнь так же быстро, как только вы справитесь со старыми неочевидными для вас ошибками. 

Рыбы (18.02 - 21.03) 

День будет благоприятным для деловых встреч. Главное, чтобы тон беседы был спокойным и доброжелательным. Подумайте над тем, что поможет вам сконцентрироваться на главном. Будьте четкими в действиях и тогда все получится.  

Поскольку 2019 год уже подходит к своему концу, мы предлагаем сравнить его результаты с прогнозом, который давали астрологи в начале года

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