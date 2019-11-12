Во вторник, 12 ноября, представители так называемой "ДНР" в СЦКК передали в СММ ОБСЕ уведомление об завершении первого трехдневного цикла практических мероприятий на участке разведения №3 вблизи Петровского Донецкой области. Силы и средства т.н. "ДНР" выведены за пределы участка. Об этом сообщает пресс-служба представительства т.н. "ДНР" в СЦКК.

Сепаратисты уведомили ОБСЕ о готовности 13 ноября приступить к следующему циклу, а именно - к противоминным мероприятиям, которые включают инженерную разведку, извлечение ВОП, маркирование труднодоступных взрывоопасных зон, и дальнейшему демонтажу фортификационных сооружений и других объектов военного назначения.

После того, как стороны уведомят Миссию о завершении отвода, наблюдатели прибудут на участок, чтобы провести инспекцию и убедиться в полном выводе живой силы и вооружения. По итогам верификации на официальном сайте Миссии выйдет специальный оперативный отчет.

Аналогичная процедура была проведена и на пилотном участке разведения №2 в Золотом: на протяжении трех суток, с 29 октября по 1 ноября, проходил вывод сил и средств, и после проведенной СММ верификации, на пятый день - 2 ноября - вышел оперативный отчет Миссии и начался следующий цикл мероприятий.

Как сообщала "Страна", президент России и канцлер Германии отметили важность полного и неукоснительного соблюдения минского "Комплекса мер" 2015 года и других договоренностей, направленных на содействие урегулированию конфликта. В ходе разговора была "подчеркнута необходимость закрепления особого статуса Донбасса в законодательстве Украины".

Напомним, что Нурсултан Назарбаев предложил Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому встретиться в Казахстане тет-а-тет.