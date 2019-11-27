28 ноября, в пятницу, у прихожан Украинской православной церкви начинается Рождественский пост 2019.

Это строгий 40-дневный пост, который продлится до 6 января 2020 года.

Важно отметить, что пост не подразумевает исключительно отказ от молока, сыра, мяса, яйц и других продуктов животного происхождения. Если отталкиваться исключительно от ограничений в еде, то это называется диета.

Смысл Рождественского поста намного глубже. Соблюдая его, человек целенаправленно замедляет темп своей жизни, сосредотачивается не на плотском, а на духовном. Очищает свой ум и организм.

Также в эти 40 дней верующий принимает греховность существования, раскаивается и таким образом становится покорнее Божьей воле.

До начала Рождественского поста человек должен получить благословение у священника. Также рекомендуется чаще посещать храм, молиться и не ходить на развлекательные мероприятия.

Рождественский пост 2019 - молитвы

Ниже мы предлагаем вниманию молитвы, которыми можно как подготовиться к посту, так и читать их с 28 ноября по 6 января.

Рождественский пост - что нельзя делать

Помимо посещения увеселительных мероприятий на протяжении Рождественского поста нельзя ругаться, обижать людей, позволять себя плохие мысли, грешить. Считается, что все грехи и дурные помыслы по отношению к другим обернутся против самого человека.

Также воцерковленные люди во время поста не организуют свадьбы и обряды венчания. По этой же причине верующим необходимо отказаться от половой близости.

Один из самых тяжелых грехов в пост - пьянство. Поэтому алкогольные напитки запрещено употреблять категорически.

Рождественый пост - что можно есть, что нельзя есть

Как упоминалось выше, одна из ключевых составляющих Рождественского поста - это календарь питания. На протяжении 40 дней человек не может есть пищу животного происхождения: мясо, молочные продукты, яйца.

В это время можно есть каши без масла, овощные супы, свежие или паровые овощи, фрукты, орехи, мед, грибы. Белок можно получить их фасоли или гороха.

В отдельные дни - вторник, четверг, субботу и воскресенье - можно добавить в рацион рыбу. А в выходные можно готовить блюда на растительном масле.

Строжайшая диета - в понедельник, среду и пятницу.

С календарем питания в Рождественский пост по дням, меню и рецептами можно ознакомиться здесь.

Рождественский пост 2019 - календарь питания по дням

Отметим, что пост могут не соблюдать дети приблизительно до 11 лет. Послабления также делаются для больных людей и беременных женщин.

Также мы опубликовали православный календарь на ноябрь 2019 года.