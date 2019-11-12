Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин отдал поручение Главному следственному управлению СК Санкт-Петербурга проверить сообщения СМИ о нападении доцента питерского университета Олега Соколова на другую студентку. Об этом сообщает РИА Новости.

Больше года назад в прессе было опубликовано заявление в полицию на Соколова от студентки, в котором она утверждала, что еще в 2008 году тот избил ее и обещал изуродовать, поднеся утюг к лицу. По словам представителя СК Светланы Петренко, ее ведомство решило отреагировать на эту информацию в рамках расследования убийства Анастасии Ещенко.

"Александр Бастрыкин дал указание руководству ГСУ СК России по Санкт-Петербургу в рамках расследования проверить сведения, озвученные некоторыми СМИ, об имевшихся фактах противоправных действий обвиняемого в отношении другой студентки и по результатам проверки принять обоснованное процессуальное решение", - сказала Петренко.

Она добавила, что для расследования убийства аспирантки СПбГУ Бастрыкин направил в Петербург опытных криминалистов Главного управления криминалистики СК.

Напомним, вчера суд арестовал Соколова на два месяца.

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