В случае отмены санкций против России - Украина должна будет получить компенсации. Об этом сказал вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба в интервью РБК-Украина.

При этом, по его словам, первоочередная задача состоит в том, чтобы не допустить снятия санкций против России.

"Есть агрессия, есть нарушение одной страной базового правового порядка всего континента, поэтому были введены санкции. Если вы решили снять безосновательно - тогда нужны какие-то компенсаторы. Но первая задача - это не допустить снятия санкций", - заявил Кулеба.

Он добавил, что задача дипломатии и политики заключается в том, чтобы получить максимальную выгоду в обмен на нарушение обещания.

"Мы вообще живем в эпоху "broken promises" - нарушенных обещаний. Сейчас обещания нарушаются одни за другими, на всех уровнях. Мы должны понимать, что в любой момент любое обещание может быть нарушено. Но в этом и задача дипломатии и политики, чтобы не допустить этого, или же получить максимальную выгоду в обмен на нарушение обещания", - отметил чиновник.

Как сообщала "Страна", Нурсултан Назарбаев предложил президентам Украины и России встретиться в Казахстане тет-а-тет.

"Я встретился с господином Зеленским, послушал его. Буквально вчера говорил с Владимиром Путиным на тему, как дальше решать эту проблему... Я считаю, что нужна отдельная личная встреча президентов России и Украины", - сказал Нурсултан Назарбаев во время заседания дискуссионной площадки "Астана клуб".

Напомним, что в ходе разговора Владимира Путин и Ангелы Меркель была "подчеркнута необходимость закрепления особого статуса Донбасса в законодательстве Украины".