Юрист Андрей Портнов заявил, что Высший антикоррупционный суд (ВАКС) по его обращению обязал 12 ноября Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) начать расследование хищений окружением Петра Порошенко 34 млн грн из военной компании "Прогресс". Об этом адвокат написал в своем Telegram и опубликовал скан соответствующего распоряжения ВАКС.

Как отметил Портнов, хищения проводились через подконтрольный родственнику Марины Порошенко "Укрэксимбанк". А компанию "Прогресс" возглавляют соратники экс-президента. По данным юриста, украденные у армии в июле 2014 года деньги пошли на отмывочную иностранную компанию Linway Management LLP.

Особенно возмутительно, как утверждает Портнов, что деньги были похищены у украинских вооруженных сил "в самую острую фазу войны, прямо перед Иловайской трагедией", в пик морализаторства и военного пафоса Порошенко.

Скан: Telegram/ PORTNOV

"Вы предпочли государственным интересам собственный карман и мы шаг за шагом вывернем Вас наизнанку", - пообещал бывшему президенту Портнов.

О своем разоблачении аферы с хищением в "Прогрессе" адвокат впервые написал еще 5 ноября.

Напомним, 11 ноября Порошенко в 18-й раз не явился на допрос в ГБР.