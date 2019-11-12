Владелец аграрного холдинга "Укрлендфарминг" Олег Бахматюк планирует вернуться в Украину. Он предложил поэтапно погасить задолженность в 8 миллиардов гривен принадлежащим ему и выведенным с рынка банкам "VAB Банк" и "Финансовая инициатива" и внести 500 миллионов гривен гарантийного взноса. Об этом говорится в комментарии Бахматюка "Интерфаксу-Украина".

"Далее - по 1 миллиарду гривен в год. Это предложение остается в силе, и я активно работаю над обеспечением такого финансирования".

Бахматюк заявил, что такое официальное предложение в конце октября направил Фонду гарантирования вкладов физлиц как арбитражному управляющему.

Он также уверяет, что никуда не убегал в связи с начавшимися задержаниями в Украине по делу VAB Банка.

По словам Бахматюка, последнюю неделю он проводил активные переговоры на Ближнем Востоке и продолжит этим заниматься в ближайшие дни, а после этого вернется в Украину и будет работать с адвокатами.

Он добавил, что "Укрлендфарминг" генерирует ежегодно 2,5 млн тонн зерновых и под такие товарные потоки компания способна была бы привлекать деньги, необходимые для поэтапной выплаты долгов.

Задержаний НАБУ Бахматюк не ожидал и считает их попыткой поломать "всю договоренность и показать внешним инвесторам, что это не сработает".

Как сообщала "Страна", в понедельник, 11 ноября, сотрудники НАБУ задержали семерых подозреваемых по делу о VAB Банке. Должностных лиц задержали по подозрению в завладении 1,2 млрд грн стабилизационного кредита, предоставленного VAB Банку в 2014 году.

Напомним, что два миллиарда Януковича ушли на дотации аграриям.