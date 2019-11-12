Журналисты провели расследование об имуществе народного депутата из фракции "Слуги народа" Александре Дубинском и нашли у него много недвижимости и элитные автомобили. Запись программы Bihus.info в рамках проекта "Наши деньги" появилась на YouTube.

Журналисты отмечают, депутату принадлежат аж 24 квартиры и 17 автомобилей. Причем пока он их не задекларировал.

Сам Дубинский говорит, что он и не должен этого делать сейчас, ведь срок подачи декларации за текущий год - апрель 2020 года. Он обещает внести туда все имущество.

В автопарке депутата кроме всего прочего есть Toyota Land Cruiser 2013 года за 50 тысяч долларов (эту машину ему якобы дает покататься мама). Еще 7 автомобилей парламентария - это машины марки Mercedes-Benz. Также у него есть Porsche Carrera и Honda. Многие авто старые - их Дубинский реставрирует за немалые средства.

Видео: YouTube/ BIHUS info

У матери политика четыре легковушки, в том числе Maserati Coupe Cambiocorsa. На вопрос о последнем Дубинский заявил, что его "мама любит скорость".

Что касается недвижимости, то у нардепа есть квартиры и дома в разных районах столицы.

Из них - две квартиры на столичном Подоле, по квартире на Печерске и на Теремках, дом в Соломенском районе, а также шесть земельных участков в Киевской области. Еще семь квартир принадлежит супруге Александра Дубинского.

Матери Александра Дубинского принадлежит порядка двух десятков объектов недвижимости в столице.

Нардеп Александр Дубинский прокомментировал ситуацию "Стране" и заявил, что все его имущество абсолютно легально.

"До выборов мое состояние никого не интересовало, хотя я его не скрывал - все в открытых реестрах. И вот появился сюжет в тональности пролетарской ненависти, очевидно, заказной, который даже и расследованием не назовёшь: набор данных, которые публикуются с 2015 года каждый раз, когда я кому-то наступаю на хвост", - заявил нам Александр Дубинский.

Он считает, что сюжет программы Bihus.info - ответная реакция группы депутатов и политиков на атаку Дубинского на проект ПроЗорро.

"Они боятся за свои деньги, 800 млн гривен прибыли по году, которые воруются из бюджета. Ключевой генератор белой прибыли для активистов. Соросята его защищают", - уверен нардеп.

По сути недвижимости, записанной на мать, Дубинский сказал, что квартиры это ценный актив.

"На кого хотим, на того и оформляем. У нас есть разные активы семьи. В 2013-2014 году расходились родители и произошло переоформление части имущества внутри семьи. Как мы все это оформляли - наше дело. Почему так много квартир? Потому что недвижимость - самое выгодное размещения средств на низком рынке", - сказал Дубинский.

На вопрос, откуда такие деньги, Дубинский ответил, что первый капитал заработал в конце 90-х- начале 2000-х, торгуя мобильными телефонами на киевском Радиорынке.

"Я с 18 лет работал на радиорынке, и как бы кого-то это не раздражало, но первые большие деньги заработал не на телевидении. Я торговал электроникой. В то время коммерция приносила 100 долларов в день - колоссальные деньги в тот период. Бюджет не пилил, на потоках не сидел, в офшоры не выводил, гранты не п@здил, и жаба меня не давит", - заявил "Слуга народа".

Напомним, в ряды партии "Слуга народа" Дубинского приняли на съезде политсилы 10 ноября вместе с Максимом Бужанским и Антоном Поляковым.

Ранее "Страна" описывала, как Дубинский прошел тест на полиграфе.