Сотрудник полицейского отдела метрополитена Харькова открыл в подземке стрельбу. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

Происшествие случилось ночью на станции Алексеевской линии метро "Научная", поэтому станция не работала и была пустой. В результате инцидента никто не пострадал.

Информация о ЧП поступила в дежурную часть Главного управления Нацполиции Харьковской области около 03:50. На "Научную" срочно прибыло руководство областного главка полиции и отдела полиции в метрополитене, а также инспекция по личному составу, управление внутренней безопасности, следственно-оперативная группа и психологи.

Спецподразделение патрульной полиции "ТОР" разоружило стрелявшего копа. Им оказался 22-летний капрал полиции.

Сейчас нарушитель спокойствия задержан, правоохранители выясняют все обстоятельства инцидента. По факту ЧП назначено служебное расследование.

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