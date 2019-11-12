На территории Украины 12 ноября ожидается густой туман, поэтому в стране объявили первый (желтый) уровень опасности. Об этом сообщается на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

В ГСЧС ссылаются на прогноз Украинского гидрометцентра, который утром во вторник обещает в Украине туман и видимость 200-500 метров. Днем синоптики ожидают в западных областях еще и порывы ветра 15-20 метров в секунду.

В Киеве и Киевской области утром 12 ноября густой туман, видимость 200-500 м, что и обусловливает объявление I уровня опасности.

Ранее "Страна" сообщала, что 9 ноября сильный туман накрыл Одесскую область, из-за чего в море столкнулись две рыбацкие лодки. В столкновении погиб один человек.

А днем раньше во Львове из-за сильного тумана отменили три авиарейса и два задержали.