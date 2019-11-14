14 ноября в мире отмечают день борьбы с диабетом, день юзабилити и качества. Свой профессиональный праздник отмечают логопеды. А именины сегодня - у Александров, Дмитриев и Елизавет.

Народные и церковные праздники

В народе - Кузьминки. Это день ремесленников Кузьмы и Демьяна, которых почитали как покровителей брака, семейного очага, ремесел. На осенние Кузьминки приходился разгар свадеб. Если день был теплым, то зиму ожидали только в начале декабря. Если снег шел 14 ноября – весной жди половодье. Наши предки замечали, что сон в ночь на 14 ноября был вещим.

Международные праздники

Всемирный день качества утвердили в 1990 году, а неделя, которая захватывает день праздника объявляется Европейской неделей качества. Праздник нацелен обратить внимание на качество продукции и услуг, безопасность товаров для окружающей среды и человека.

Международный день логопеда - праздник специалиста, который работает над качеством произношения звуков, дикцией и может научить не только выговаривать звук "р", но и правильно произносить слоги в словах, сделать речь уверенной и четкой.

Всемирный день борьбы с диабетом - с 2007 года дату отмечают под эгидой ООН, цель этго - привлечь внимание к укреплению здоровья и обеспечению доступа к медицинским услугам. Врачи прогнозируют, что число больных сахарным диабетом в мире может увеличиться до 522 млн к 2030 году. Диабет возникает, когда поджелудочная железа не вырабатывает нужное количество инсулина либо понижается способность тканей захватывать глюкозу. Поэтому уровень содержания глюкозы в крови у больного увеличивается. В 1922 году канадский ученый Фредерик Бантинг впервые сделал инъекцию инсулина, которая спасла жизнь подростку. Именно благодаря инсулину люди научились контролировать эту болезнь. Основные причины заболевания: избыточный вес, малоподвижный образ жизни, отсутствие культуры питания.

Всемирный день юзабилити (с англ. "простота использования"). Главная цель праздника - донести до людей важность упростить доступ к использованию важных продуктов и услуг. Девиз дня: "Делай проще!"

События и даты

В 1666 году стало известно о первом переливании крови от одной собаки другой, который сделал английский медик Уильям Гарвей.

В 1851 году вышел роман Германа Мелвилла о ките-убийце "Моби Дик, или Белый кит"

В 1888 году в Париже открыли Институт Луи Пастера в честь знаменитого французского ученого-микробиолога. Вуз является мировым лидером в изучении инфекционных заболеваний.

В 1889 году 22-летняя журналистка Нелли Блай отправилась в кругосветное путешествие, чтобы превзойти рекорд героя книги Жюля Верна и обогнуть планету меньше, чем за 80 дней. Она справилась за 72 дня 6 часов и 10 минут, посетив Англию и Францию (где взяла интервью у самого Жюля Верна), а также Италию, Сингапур и Японию.

Леди-сенсация ХХ века Нелли Блай

В 1900 году французский сенат одобрил разрешение женщинам работать в адвокатуре.

В 1901 венский врач Карл Ландштейнер разделил все образцы крови на три группы: А, В и 0.

В 1907 году в Швеции родилась Астрид Линдгрен, подарившая миру истории Пеппи Длинныйчулок и Карлсоне, который живет на крыше. Книги переведены на 91 язык мира. И почти все они экранизировались.

В 1944 году в Киеве открылся Государственный музей украинского искусства.

В 1968 году бельгийский хирург Фриц Дером сделал первую в Европе операцию по трансплантации легкого, которая продлила жизнь смертельно больного человека на 10 месяцев.

В 1999 году президентом Украины второй раз избрали Леонида Кучму.

Сегодня сын королевы Великобритании Елизаветы II и ее мужа принца Филиппа - Чарльз, принц Уэльский отмечает 71 год. Известно, что после гибели своей первой супруги - принцессы Дианы принц Уэльский женился на своей давней любовнице Камилле Паркер-Боулз. Камилла получила все титулы Чарльза, но предпочитает не использовать титул принцессы Уэльской, чтобы ее не ассоциировали с покойной принцессой Дианой. Вместо этого она использует титул герцогини Корнуольской (в Англии) и Ротсейской (в Шотландии).

Принц Чарльз с Камиллой Паркер-Боулз

40 лет сегодня исполняется украинской актрисе и модели Ольге Куриленко. Она приобрела известность после выхода фильма "Париж, я люблю тебя" и "Квант милосердия", где появилась в роли девушки Джеймса Бонда.

Именины

Сегодня День ангела - у Александра, Дениса, Дмитрия, Ивана, Сергея, Елизаветы.