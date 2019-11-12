Защита дипломата Василия Марущинца 11 ноября выиграла Апелляционный суд по его иску к Министерству иностранных дел Украины за "противоправное" увольнение 31 мая 2018 года с должности консула Украины в Германии. Об этом сам Марущинец, известный своими ксенофобскими взглядами, написал в Facebook.

Дипломат увидел некий символизм в том, что суд состоялся через 101 год после окончания Первой мировой. Он также поблагодарил "многочисленные украинские общественные организации" за поддержку.

Скриншот и фото: Facebook/ oriana.maru

Напомним, МИД уволил консула из-за его антисемитских заявлений, которые он не стесняясь размещал на своей странице в Facebook. Вскоре Марущинец потребовал через суд восстановить его в должности.

Однако суд, состоявшийся в мае 2019 года, отказался это делать. В результате консул-антисемит подал апелляцию.

"Страна" подробно разбирала в большом материале, как украинцы попадала в нацистские скандалы.