В Киеве активизировались уголовные дела, которые восходят напрямую к экс-главе НБУ Валерии Гонтаревой, а также к одному из крупнейших украинских агроолигархов Олегу Бахматюку.

Вчера был задержан глава правления "Райффайзен банка" Александр Писарук, который до конца 2015 года был первым заместителем Гонтаревой - после чего ушел в отставку, и его место занял нынешний глава регулятора Яков Смолий.

Операцию проводило Национальное антикоррупционное бюро. По этому делу задержано еще несколько человек, а Писаруку вручили подозрение. Сегодня состоится суд по избранию главе "Райффайзена" меры пресечения.

"Страна" разбиралась, что вменяют банкиру.

Задержание и подозрение

Вчера вечером СМИ сообщили о том, что десант НАБУ нагрянул в киевский офис "Райффайзен банка". И проводит задержание Александра Писарука.

Позже антикорбюро сделало официальное заявление. Детективы подтвердили задержание главы правления банка и еще шестерых человек.

Как выяснилось, Писаруку вменяют классическую коррупционную статью 191 Уголовного кодекса - присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением. Причем по части пятой - в особо крупных размерах.

Речь идет о выделении Нацбанком стабилизационного кредита тонущему VAB-банку аграрного олигарха Олега Бахматюка. Займ был, по мнению НАБУ, разворован с отмашки чиновников, которые его выдавали.

Сумма, которая в итоге уплыла из госбюджета - 1,2 миллиарда гривен.

"НАБУ и САП 11 ноября задержали 7 человек по подозрению в завладении 1 200 000 000 грн стабилизационного кредита, предоставленного Национальным банком Украины в 2014 году ПАО "ВиЭйБи Банк". Речь идет о бывших и действующих должностных лицах Национального банка Украины, ПАО "ВиЭйБи Банк" и частных компаний, связанных с конечными бенефициарами "ВиЭйБи Банка".

Предварительно действия задержанных квалифицированы по ч. 5 ст. 191 УК Украины. Решается вопрос о сообщении им о подозрении и избрании меры пресечения", - заявили вчера в НАБУ.

Впрочем, по данным экс-нардепа и журналиста Сергея Лещенко, ночью Писаруку вручили подозрение и отпустили до суда по мере пресечения, который состоится сегодня - 12 ноября.

Он также уточнил детали следствия. По данным Лещенко, должностные лица Нацбанка, которые согласовали кредит банку Бахматюка, не озаботились отсутствием залога - то есть выдали государственные деньги без обеспечения.

При этом залог, который внес банк Бахматюка, оказался фиктивным и не покрыл кредита, информирует журналист.

Собственно, именно это и ставят в вину Писаруку со товарищи - выдача рефинансирования под заведомо фиктивный залог.

Позже нардеп Александр Дубинский опубликовал имена других фигурантов дела, которых обыскивали и задержали вместе с Писаруком.

"Вчера кроме главы правления "Райффайзен Банк Аваль" Писарука были задержаны/прошли обыски у:

Алла Шульга, экс-сотрудник НБУ

Николай Каленский, действующий член совета НБУ, экс-сотрудник НБУ

Олег Чурий, действующий член правления НБУ

Сергей Пономаренко, департамент открытых рынков НБУ", - написал он в телеграм, уточнив, что есть еще двое человек, чьи фамилии он выясняет.

Что известно о падении VAB-банка

Банк, принадлежвший Бахматюку, считался одним из системных в Украине - в нем хранилось порядка 10 миллиардов гривен депозитов.

В 2014 году, когда гривна стала усиленно падать, банк ввел лимиты на снятие наличных. Осенью в него ввели временную администрацию, а в марте 2015 года - ликвидировали, отозвав лицензию.

Деньги в тонущий банк государство вливало, чтобы выплатить компенсации по депозитам, которые гарантируются государством. Так прокомментировала задержание Писарука экс-глава НБУ Валерия Гонтарева.

"Рефинансирование VAB банку выдавалось под отток депозитов физлиц и только на выдачу сумм в пределах гаратированной суммы ФГВФО (Фондом гарантирования вкладов физлиц - Ред.). Так что это просто очередная месть", - заявила Гонтарева.

Он также возмутилась, что вместо "проходимца Бахматюка" задерживают ее бывшего первого зама.

"Найдите мои публичные выступленния, включая последнюю речь в Раде 15 марта 2018 года, где я всегда говорила о проходимце Бахматюке и его двух банках! Вместо Бахматюка и менеджмента этих банков, НАБУ задерживает Писарука, честнейшего человека и профессионала и настоящего реформатора, который очищал банковскую систему", - заявила экс-глава Нацбанка, которая сейчас находится в Лондоне.

В то же время источник "Страны" в банковских кругах сообщает, что в 2014 году значительная часть рефинансирования шла за откаты руководству НБУ и окружению президента Порошенко.

"Стандартный откат по рефинансированию банков был 10%. А дальше все зависело от состояния банка и качества залога. Могла и половина быть, если залог полностью фиктивным. Откаты затем делились между руководителями НБУ и руководителями государства", - говорит источник в банковской сфере.

По его словам, когда Валерия Гонтарева возглавила Национальный банк, то сразу начала внедрять систему коллегиального принятия важных решений. Финансисты назвали ее системой круговой поруки. В ней участвовало все правление НБУ, а документы готовили в департаментах и управлениях по указке сверху.

Именно так в истории с предоставлением стабилизационного кредита VAB Банку мог оказаться Николай Каленский, который во время финансирования банка был начальником главного управления Национального банка по Киеву. Чтобы получить заем, руководство VAB Банка сначала договаривалось с первым лицом или ее право рукой (тогда — Александр Писарук), а документы начинало подавать с самого низа. То есть с киевского терруправления. Именно туда подавались все документы по залогам, и должны были тщательно изучаться. То есть если заложенное имущество реально не стоило указанных в бумагах денег — председателю VAB Банка нужно было договариваться с Каленским.

Дальше документация продвигалась вверх по лестнице и перед правлением ее должен был подписать руководитель генерального департамента банковского надзора в Нацбанке. Включалась ответственность Аллы Шульги.

После нее готовился проект постановления Нацбанка о предоставлении стабкредита банку, и за него голосовало правление НБУ. То есть ответственность на себя брали все его члены. Вчерашнее задержание некоторых из них может быть с связано с информацией НАБУ по коррупционной заинтересованности некоторых членов правления. Она может подтверждаться как угодно: от свидетельских показаний (может даже откровенных сливов) до результатов прослушки телефонов.

Рассказывают, что в свое время другой первый зампред Нацбанка — Анатолий Шаповалов (ответственный за предоставление нацбанковских кредитов) также погорел на телефонных разговорах. Открыто по телефону обсудил с руководителем одного из банков условия рефинансирования, а разговор записала СБУ. Злые языки уверяют, что именно с этим была связана его последующая отставка из Национального банка — быстро написал заявление об уходе после того, как ему дали прослушать запись, на которой он обсуждал свою личную комиссию.

Об откатах за предоставление рефинансирования НБУ уже тогда ходили настоящие легенды, а тут у правоохранителей было доказательство от первого лица. С процентами и суммами.

Аналогичную функцию в Нацбанке исполнял и Александр Писарук. Говорят, что он договаривался с банками о предоставлении стабкредитов и кредитов рефинансирования НБУ.

Похоже, что история с Писаруком — не единственное расследование НАБУ в отношении кредитов госструктур. Источники в банковских кругах рассказали, что обыск центрального офиса государственного Укргазбанка 8 ноября и его председателя Кирилла Шевченко также был посвящен кредитным делам. Точнее крупным корпоративным кредитам, предоставленным под небольшие залоги или вовсе без обеспечения.

Предприятия-получатели пока не уточняются. Но по слухам, речь идет о крупных невозвратах, которые светят банку серьезными убытками. Силовики проверяют, был ли сговор между работниками Укргазбанка и заемщиками, и имели ли место откаты. Если будет доказан коррупционный сговор, то взяточников будут судить по статьям о краже госимущества и злоупотреблениям служебным положением.

Ведь если госбанк формирует крупные убытки из-за кредитов, которые не были возвращены, то государству (Минфину) впоследствии придется увеличивать его капитал. Чтобы их покрыть. Госущерб налицо.

Кто такой Олег Бахматюк и что означает это дело

Бахматюк - один из крупнейших украинских агропредпринимателей. Он владеет холдингом UkrLandFarming, который входит в первую пятерку сельхозкомпаний с земельным банком в 500 тысяч гектаров.

Специализция Бахматюка - выращивание кукурузы, подсолнечника, пшеницы, рапса, сои. В его собственности - комбикормовый завод "Весна 21", который занимает 6,5% на рынке комбикормов. Крупного рогатого скота у Бахматюка 68 тысяч голов.

В активе у сельхозолигарха - свинокомплекс "Днепряное" (Днепропетровская область), яичный холдинг "Авангард", чья доля в производстве промышленных яиц в Украине 29% (правда, в 2015 году было больше 56%).

У Бахматюка также пять семенных заводов, 16 зернохранилищ и 216 горизонтальных хранилищ. В его собственности также самый крупный элеватор Украины — Степановский. А ткже сахарные заводы "Райз" и Стебницкое горно-химическое предприятие "Полиминерал".

До конфликта на юго-востоке Украины Бахматюк владел двумя банками - VAB и "Финансовая иницитатива". Оба были признаны неплатежеспособными в 2015 году и остались должны государству более десяти миллиардов гривен.

Аграрий находился в хороших отношениях с предыдущей властной командой, имея в БПП лояльного к себе депутата Вадима Денисенко. При этом он критиковал Валерию Гонтареву.

"Я уверен, что история даст оценку главе Нацбанка, которая нанесла больший вред экономике нашего государства, чем Путин", - заявлял Бахматюк в мае 2019 года, уже после победы Владимира Зеленского на выборах.

Интересно, что похожие претензии к Гонтаревой выдвигает владелец другого утонувшего в те времена банка "Финансы и кредит" - Константин Жеваго. Которого в октябре объявили в розыск по похожему делу - вывод из банка двух с половиной миллиардов гривен.

Источники "Страны" в политических кругах дают два объяснения активизации дела по Бахматюку и его банку.

"Во-первых, это жесткое требование международных финансовых организаций - возврат средств, которые увели из банков их владельцы. Речь в первую очередь идет о Коломойском и Приватбанке, но не только. Но Коломойского трогать пока боязно, поэтому следственные органы отрабатывают поставленную МВФ задачу на менее влиятельных фигурах - Жеваго и Бахматюке. При этом акции компании Жеваго Ferrexpo котируются на международных биржах, там есть иностранные акционеры, включая американских. И Жеваго сейчас проводит среди них лоббисткую работу, продвигая тему о том, что новая украинская власть и приближенные к ней олигархи хотят отобрать у него бизнес, возбуждая уголовные дела. У Бахматюка в этом плане ситуация сложнее. Трудно понять, кто за него теперь будет вписываться. Но находится сейчас Бахматюк не в Украине", - говорит источник.

Вторая, по его мнению, возможная причина - борьба за рынок земли, обострившаяся накануне его открытия. Украинские агроолигархи категорически против того, чтоб к купле-продаже земли допустить иностранцев.

В тоже время, Запад и международные финансовые организации настаивают на допуске зарубежного капитала к украинской земле. И, естественно, заинтересованы в ослаблении позиций крупнейших отечественных агробаронов.