Из повестки дня Верховной Рады на 12 ноября изъяли рассмотрение проектов земельной реформы, вместо этого нардепы обсудят законопроекты о добыче янтаря, пластиковых пакетах и территориальных общинах. Об этом свидетельствует расписание заседания парламента на сайте Рады.

Работа Рады начнется сегодня с добавления нескольких законопроектов в повестку дня сессии, а также внесения изменений в состав Набсовета Национального банка Украины.

Затем нардепы в первом чтении рассмотрят проекты закона об упрощении процедуры утверждения перспективных планов формирования территорий областных общин и общин АР Крым и о внесении изменений в законодательство насчет высшего образования.

Также в планах парламента рассмотрение четырех проектов изменений в закон "О рынке электрической энергии", а также законопроекты о ликвидации схемы при оценке недвижимости, из-за которой отдельные члены налогового комитета проходили полиграф.

Кроме того, в расписании значится работа с законопроектом об уменьшении давления на бизнес со стороны органов рыночного надзора и изменения в Кодекс по процедурам банкротства.

В графе распорядка "Для включения в повестку дня и принятия решения" указаны законопроекты об урегулировании добычи янтаря.

Во втором чтении сегодня заявлено рассмотрение законопроектов о среднесрочном планировании развития и содержания дорог, об усилении ответственности за фальсификацию и продажу лекарств.

Депутаты также намерены разрешить отдельным подразделениям ГПСУ заниматься оперативно-розыскной деятельностью.

На рассмотрении в ВРУ числится и проект постановления о досрочном прекращении полномочий нардепа от "Европейской солидарности" Ирины Луценко. В начале ноября она сама написала соответствующее заявление из-за состояния здоровья.

На 16 декабря парламентарии хотят запланировать проведение слушаний на тему "Построение эффективной системы охраны интеллектуальной собственности в Украине".

Наконец, в плане работы указаны два законопроекта об уменьшении количества пластиковых пакетов.

Ранее "Страна" цитировала заявление Давида Арахамии о том, что законопроектами о рынке земли ВРУ будет заниматься весь день 13 ноября.