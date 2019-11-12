В ночь на 12 ноября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) точечным ударом ликвидировала в Газе командира северного крыла террористической организации "Бригады Аль-Кудса" ("Исламский джихад") Бахаа Абу аль-Ата и его жену. Об этом сообщает NEWS.

После ликвидации по израильской территории из сектора Газы были выпущены десятки ракет. В 06:00 - в сторону Сдерота и других населенных пунктов около границы с Газой. В 07:00 террористы обстреляли Ашкелон, Ашдод и другие населенные пункты на юге Израиля. В 08:00 взорвалась ракета боевиков над Тель-Авивом (по всей видимости, сработала система ПРО "Железный купол").

Между тем пресс-служба ЦАХАЛа подтвердила ликвидацию главаря организации и добавила, что операцию одобрил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Решение об операции правительство и министерство обороны утвердили минимум неделю назад.

Отмечается, что ликвидированный командир террористов был ответственным за большинство обстрелов из сектора Газы за последний год. В частности, речь идет об обстрелах Сдерота 25 августа и 1 ноября 2019 года.

В последние дни Бахаа Абу аль-Ата планировал новые ракетные обстрелы из Газы, а также отправку отрядов боевиков через границу, атаки снайперов и запуск БПЛА.

Сейчас армия обороны Израиля готовится к широкомасштабной операции в Газе. Введены ограничения для жителей приграничных с сектором районов. В оборонном ведомстве не исключают начала операции в Газе в ближайшие дни. Высока вероятность продолжения ракетных обстрелов южных и центральных районов Израиля исламистами.

Напомним, в марте на границе с сектором Газа было серьезное обострение. 25 марта израильская армия начала обстрел территории палестинского сектора Газа. А до этого руководство ЦАХАЛа направило войска на границу с сектором после ракетного обстрела, в котором Тель-Авив обвинил ХАМАС.

Как сообщала "Страна", в начале ноября в Израиль из Украины переехал скандальный российский журналист Аркадий Бабченко.