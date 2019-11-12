Фракция "Слуги народа" на заседании 11 ноября рассмотрела заявление Богдана Яременко об отставке с должности председателя комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества и определила его преемников ("Страна" подробно разобрала эти кандидатуры в материале "Кем "Слуга народа" заменит героя секс-скандала Яременко - Ред.).

О возможных сменщиках Яременко на своей странице в Facebook написала народный депутат Евгения Кравчук.

Она сообщила, что на место Яременко претендуют сразу несколько ее коллег: Елизавета Ясько, Святослав Юраш, Галина Михайлюк и Александр Мережко.

"По этому поводу у нас пройдут внутренние праймериз, на которых определим сильнейшего", - анонсировала нардеп.

Скриншот: Facebook/ yevheniya.khudzik

Кравчук прокомментировала поведение Яременко. По ее мнению, он "никоим образом не нарушил ни закон, ни обещания, данные избирателям и команде, которая выдвинула его кандидатом в депутаты".

"Вместе с тем, написав заявление, он поступил как патриот и профессиональный дипломат, понимая, какие могут быть риски не столько для партии, сколько для украинского парламента и страны в целом на международной арене. И мы благодарим его за это. Мы надеемся, что Богдан Яременко продолжит работать в составе комитета по внешней политике и фракции", - заключила Кравчук.

Между тем еще 7 ноября герой секс-скандала дал понять, что не хочет покидать место главы парламентского комитета.

А 10 ноября на съезде "слуг народа" Давид Арахамия заявлял, что у фракции есть только три претендента на пост Яременко.