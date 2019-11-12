Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил провести переговоры глав России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского в Казахстане. Об этом сообщает РИА "Новости".

По убеждению экс-главы Казахстана, двум президентам крайне необходимо поговорить лично наедине.



"Я встретился с господином Зеленским, послушал его. Буквально вчера говорил с Владимиром Путиным на тему, как дальше решать эту проблему... Я считаю, что нужна отдельная личная встреча президентов России и Украины", - заявил Назарбаев во время заседания дискуссионной площадки "Астана клуб".

По словам Назарбаева, украинский лидер уже согласился на встречу на "нейтральной площадке".



Напомним, вчера помощник президента РФ Юрий Ушаков сказал, что считает возможным проведение саммита в нормандском формате до конца 2019 года.

Между тем Путин в телефонной беседе с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель подчеркнули необходимость закрепления особого статуса Донбасса в законодательстве Украины.