Бывший президент США Джимми Картер в понедельник вечером, 11 ноября, был госпитализирован с повышенным внутричерепным давлением. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на представителя политика Динну Конгилео.

У 95-летнего Картера давление резко подскочило давление из-за падения. Ему сделают операцию по снижению внутричерепного давления.

Как передает американская пресса, экс-президент упал уже как минимум третий раз за этот год. Весной ему пришлось заменить тазобедренный сустав. В октябре он помогал строить ночлег для бездомных в штате Теннесси и сломал бедренную кость.

До этого у политика тоже были проблемы со здоровьем. В 2015 году Картеру диагностировали рак, который ему удалось вылечить.

Картер стал 39-м президентом США и представлял Демократическую партию. Он занимал пост с 1977 по 1981 год. В 2002 году ему вручили Нобелевскую премию мира.

Сейчас политик занимается благотворительностью и иногда преподает в воскресной школе в родном городе Плейнс в штате Джорджия.

Напомним, вчера президент Боливии Эво Моралес объявил о своей отставке и получил политическое убежище в Мексике.

Ранее "Страна" приводила результаты соцопроса, согласно которым из иностранных президентов жители Украины больше всего симпатизируют лидеру Белоруссии Александру Лукашенко.