В октябре заработная плата министра Кабинета министров Дмитрия Дубилета составила 48 тысяч гривен, а вице-премьера Дмитрия Кулебы - 56 200 гривен, хотя после вычета налогов на руки чиновники получили меньше.

Об этом говорится в ответе секретариата правительства на запрос "Украинских Новостей".

Как сказано в документе, из начисленной Дубилету суммы должностной оклад составил 16 000 гривен, надбавка за интенсивность труда - 16 000 гривен, премия - 16 000 гривен. Размер удержанных налогов составил 9 360 гривен.

Фактически же министр получил 38 640 гривен.

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Из начисленных вице-премьеру Кулебе денег должностной оклад составляет 14 500 гривен, надбавка за выслугу лет - 4800, надбавка за интенсивность труда - 14500. Фактически чиновник получил 46 685 грн.

Напомним, на днях Кулеба рассказал, что Украине нужно научиться жить с Россией в силу географических особенностей. А Дубилет подробно объяснил, как можно заменить смартфонами государственную спецсвязь.