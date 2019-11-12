В Китае произошло громкое ЧП. Здесь, в городе Кайюань южной провинции Юньнань произошло нападение на детский сад, в результате чего пострадали 51 ребенок и трое взрослых.

Об этом передает местная полиция, как сообщает Интерфакс.

Молодой человек, разрезав проволочное ограждение детского учреждения, проник на его территорию, вошел в помещение и раствором каустической соды облил детей и трех воспитателей. В результате легкие ожоги получили 48 человек, ожоги средней тяжести - четыре человека, еще два человека пострадали серьезно. Вместе с тем, жизнь пострадавших не находится под угрозой.

Полиции удалось быстро установить личность и задержать подозреваемого. Им оказался 23-летний местный житель по фамилии Кун. Мотивом поступка он назвал ненависть к обществу, которая сформировалась из-за отсутствия внимания к нему со стороны матери в детские годы, тяжелого нынешнего семейного положения и неурядиц на работе. Все это побудило его "отомстить" людям.

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