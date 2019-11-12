Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко публично озвучил условия, при которых он может подать в отставку со своего поста.

Об этом глава МИД заявил в эфире политического ток-шоу "Свобода слова" на телеканале ICTV, когда ему задали вопрос, существуют ли какие-то обстоятельства или решения, из-за которых он может уйти в отставку.

"Не надо даже каких-то решений. Я могу сложить мандат сам в любой момент. Если моя помощь, мои знания дипломата будут больше не нужны этому правительству и этому президенту, я готов избавиться от этой позиции. В этом нет проблем", - сказал Вадим Пристайко.

Видео: Телеканал ICTV

Ранее "Страна" сообщала, что Пристайко обвинил Россию в попытке сорвать встречу "нормандской четверки".

Так же мы рассказывали, что Пристайко считает, что Зеленский готов к встрече с Путиным.