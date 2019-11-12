Вооруженные силы Украины получили первую партию из ста ракет для систем реактивного залпового огня "Ольха" (дальность полета ракет 70-130 км - Ред.).

О начале поставок в армию сообщило информационное агентство Министерства обороны Украины "АрмияInform".

Испытание "Ольхи", фото: armyinform.com.ua

"В этом году в украинскую армию начали поступать первые серийные ракеты "Ольха" и в январе 2020 ожидаются дальнейшие поставки. Также для нужд тяжелой артиллерии у отечественного производителя закуплены 152-мм снаряды под имеющиеся запасы пороха, а "Укроборонпром" в ближайшее время организует серийное производство модернизированных реактивных систем залпового огня "Верба", которая прошла все необходимые испытания и взята на вооружение", - заявил представитель Департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Министерства обороны Украины полковник Владислав Шостак.

Ранее "Страна" сообщала, что под Одессой испытали новый ракетный комплекс "Ольха" с увеличенной дальностью поражения.