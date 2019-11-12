Профессор-историк питерского университета Олег Соколов (уже кстати уволенный из ВУЗа - Ред.), которого поместили в СИЗО после убийства и расчленения своей аспирантки-любовницы, заявил, что сходит с ума без научной деятельности и попросил передать ему книги.

Такую просьбу Соколов высказал в беседе с членом Общественной наблюдательной комиссии (ОНК). Об этом сообщает Gazeta cо ссылкой на Telegram-канале Mash.

"Я как ученый, просто схожу с ума. Я просто умоляю, чтобы мне дали хотя бы заниматься своим делом даже сейчас. Я не могу иначе", - попросил он.

Также Соколов выразил надежду, что ему повезет, и он окажется в камере, где есть телевизор. Он заявил об этом после того, как член комиссии рассказал, что изолятор "Кресты" считается лучшим в Европе, и в некоторых камерах, если повезет, есть телевизор.

"Можно, чтобы мне повезло?", - спросил Соколов.

Напомним, что Олег Соколов подозревается в убийстве своей аспирантки и сожительницы Анастасии Ещенко, тело которой он расчленил и выбросил в реку Мойку.

Ранее "Страна" сообщала, что российский историк, расчленивший свою любовницу, организовывал визиты Ле Пен в Москву и французских политиков в Крым.