После задержания семерых высокопоставленных чиновников Нацбанка Украины (НБУ), Валерия Гонтарева выступила с резкой критикой таких действий НАБУ.

Экс-глава Нацбанка считает, что детективы по делу VAB Банка подозревают в преступлении совсем не тех людей.

Об этом передает портал LIGA.

"Беспредел и террор крепчает! Рефинансирование VAB банку выдавалось под отток депозитов физлиц и только на выдачу сумм в пределах гаратированной суммы ФГВФО. Так что это просто очередная месть", - заявила Гонтарева.

По словам экс-главы НБУ, о задержаниях, которые вечером 11 ноября провело НАБУ, она узнала из прессы. Согласно официальному сообщению НАБУ, задержано 7 человек, среди которых "бывшие и действующие должностные лица НБУ, VAB Банка и частных компаний, связанных с бенефициарами VAB".

В числе фигурантов - глава правления РайффайзенБанка Аваль Александр Писарук, который в 2014-2015 годах занимал должность первого замглавы НБУ.

"Найдите мои публичные выступленния, включая последнюю речь в Раде 15 марта 2018 года, где я всегда говорила о проходимце Бахматюке и его двух банках! Вместо Бахматюка и менеджмента этих банков, НАБУ задерживает Писарука, честнейшего человека и профессионала и настоящего реформатора, который очищал банковскую систему", - добавила Валерия Гонтарева.

Ранее "Страна" сообщала, что задержанная за взятку юрисконсульт НБУ оказалась женой прокурора, который ведет дело Гандзюк.