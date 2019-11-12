Курс гривни на межбанковском валютном рынке во вторник укрепился сразу на 8 копеек до 24,42 грн/$ после того, как в понедельник застыл на неизменном уровне. Об этом сообщили участники валютного рынка, передают Украинские новости.

По данным издания, торги на межбанке открылись в диапазоне 24,48-24,52 грн/$, после чего котировки начали снижаться, достигнув уровня 24,45-24,47 грн/$, после чего установились на уровне 24,41-24,44 грн/$.

С начала текущего года курс гривны на межбанке укрепился на 11,9% с 27,72 UAH/USD до 24,42 UAH/USD. В 2018 году курс гривны на межбанке укрепился на 1,2% с 28,07 грн/$ до 27,72 грн/$.

Ранее сообщалось, что курс доллара готовы вести на новый минимум — 24,40 грн/$.

Также мы писали, что банки готовятся к новому снижению курса доллара на этой неделе.