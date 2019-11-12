Мужчина в Мариуполе открыл стрельбу по прохожим. Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции в понедельник, 11 ноября.

Как сообщается, инцидент произошел накануне вечером на улице Олимпийской. Сотрудник патрульной полиции, находясь не на службе, заметил мужчину с ножом.

"Проходя возле местного рынка, патрульный Андрей Высоцкий заметил нетрезвого мужчину, который шел по улице и размахивал ножом. Полицейский сделал ему замечание, как вдруг последний достал предмет, похожий на пистолет, и начал хаотично стрелять из него по прохожим", - сказано в сообщении.

После этого полицейский вызвал коллег, которые были на смене.

"Пока экипаж ехал на помощь, патрульный решил самостоятельно попробовать задержать нарушителя, ведь промедление могло привести к трагедии. Только мужчину удалось отвлечь, Андрей обезоружил его и держал до приезда полицейских", - добавили в пресс-службе.

Фото: patrol.police.gov.ua

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