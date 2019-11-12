Битва в Зе-команде: Коломойский проиграл Геруса

В команде Зеленского – очередная кадровая перестановка. С должности представителя президента в Кабмине уволен ветеран Зе-движения Андрей Герус. Ветеран, конечно, понятие условное – в команде Зеленского Герус только с конца прошлого года. Но для этой команды сегодня ветеран уже тот, кто хотя бы был за Зеленского до первого тура президентских выборов.

Герус был. Больше того, он стал одним из самых первых назначенцев нового президента, уже 22 мая получив мандат на контроль за правительством Гройсмана. Там он проявил себя как жесткий критик старой власти.

А вот с начала работы Кабмина Гончарука Герус все чаще стал проявлять себя как креатура Коломойского. Именно он объяснял, почему нет никакой проблемы в том, что украинские предприятия (то есть предприятия Коломойского и Пинчука) покупают сравнительно дешевую российскую электроэнергию вместо дорогой ахметовской. После таких выступлений мало кто удивился тому, что на Геруса напал Ляшко. Удивились только, что Герус проиграл бой тому, кого до этого били все.

Но это мелочи. Серьезнее то, что человек Коломойского в качестве контактера с Кабмином, видимо, перестал устраивать президента. Учитывая нелюбовь олигарха к грантовской "тусовке" во главе с премьером Гончаруком, Герус, естественно, был обречен на конфликт с руководством правительства. И в результате вынужден был уйти.

Зато замена должна полностью устроить премьера. На место Геруса назначен Перевезенцев – бывший советник министра экономики Абромавичуса и бывший госсекретарь того же министерства при том же министре. Учитывая тот факт, что гончаруковский Офис эффективного регулирования (BRDO) был образован при том же Минэкономики времен Абромавичуса, нынешний премьер с Переверзенцевым как госсекретарем неизбежно должен был общаться чаще, даже чем с министром.

Теперь они будут часто общаться друг с другом в новом качестве. И это – очевидное поражение группы Коломойского, как и очевидная победа группы Гончарука. Крен Зеленского в сторону бывших грантоедов (которых у Коломойского называют "соросятами") продолжается.

Продавит ли Зе рынок земли?

Фото: kyivtv.com.ua

Главный вопрос вчерашней политической повестки дня – земельный. Вчера началась вторая попытка нынешней власти взять его штурмом: законопроект о рынке земли срочно внесли в парламент и через согласительный совет протащили в повестку дня.

Вся история, как известно, началась с речи Зеленского в парламенте, где тот заявил, что рынок земли будет к Новому году. Потом появились результаты соцопросов, в которых 73% высказались против земельной реформы – и президент отыграл назад, сказав, что путевого законопроекта еще нет и вообще нужно сделать так, чтобы землю могли покупать только украинцы. Однако потом появилась новость, что рынок земли является жестким требованием МВФ – и все изменилось еще раз. Только теперь, учитывая негативные результаты соцопросов, законопроект инициируют и продвигают руководство парламента и фракции.

Вчера против реформы вполне прогнозируемо выступили лидер Оппоплатформы Бойко и лидер "Батькивщины" Тимошенко. Но не только. В открытую против законопроекта высказался Дубинский, который в СМИ считается неформальным лидером так называемой "группы Коломойского" внутри "Слуги народа". И это уже стало куда большей сложностью для руководства Зе-большинства. Причем вряд ли Коломойский вдруг стал ярым сторонником моратория – скорее общие отношения его с Зеленским сейчас таковы, что пришло время вставлять палки в колеса президенту.

Пока олигарху это удалось – рассмотрение законопроекта перенесли со вторника на среду из-за отсутствия 226 голосов. И не факт, что они появятся к среде – тем более что свежий соцопрос от Центра Разумкова снова показал нежелание большинства граждан переходить к рыночным отношениям в земельном вопросе. Так что ближайшие дни станут серьезным испытанием на прочность для Зе-большинства.

В качестве "пряника" Зеленский бросил тему фактического запрета на куплю-продажу земли иностранцам. В своем обращении президент сказал, что между первым и вторым чтением в закон будет внесена правка, по которой купля-продажа земли иностранцами может быть начата только по результатам всеукраинского референдума.

Однако, судя по комментариям ряда экспертов и парламентариев, к этой уступке украинский агробизнес, который собственно и лоббирует запрет на продажу земли иностранцам, отнесся с недоверием.

Что и закономерно - зачем вносить правки ко второму тчению, если можно просто поправить и вновь внести в Раду законопроект в первом чтении. Если действительно у власти есть желание включить туда норму о референдуме, а это не маневр для отвода глаз.

Рейтинг Зеленского: пока под прикрытием Богдана и Гончарука

Фото: Офис президента

Испытание на прочность проходит и сам Зеленский. Тот же опрос Центра Разумкова показал, что рейтинг президента продолжает снижение.

Правда, ситуация все еще не критична для хозяина Банковой: его поддерживают 68% граждан, что на 3% меньше, чем месяц назад, и на 5% меньше, чем на президентских выборах. Такое снижение за полгода вполне закономерно – и все-таки оно показывает, что тенденции неприятны для Зеленского.

Особенно они неприятны, если одновременно с этим рассматривать рейтинги других высших представителей власти. Из всех них показатель выше 50% сохраняет только спикер парламента Разумков. В то время глава Офиса президента Богдан и премьер Гончарук уже имеют отрицательный баланс доверия/недоверия (у Богдана – 23/41, у Гончарука – 28/37).

Причем если в случае с главой ОП все логично – он сам сознательно играет роль президентского громоотвода, то в случае с премьером все серьезнее: он сам старательно выстраивает положительный имидж, а результат получается отрицательный.

Возможно, в рейтинге Гончарука играет свою роль его опрометчивый поход на концерт неонацистской группы, однако главное, пожалуй, в растущем недовольстве украинцев собственным социально-экономическим положением.

К ноябрю стало окончательно ясно, что тарифы на газ и отопление снижаться не будут (наоборот, заговорили об их росте), что медицинская реформа Супрун будет продолжаться и что соцстандарты повысятся минимально – в отличие от бюджета на оборону.

Негативный рейтинг Гончарука означает, что и премьер сейчас неплохо выполняет роль громоотвода для президента (а потому сейчас никто его увольнять не будет).

Но он же означает, что счетчик для премьера уже включен. Весной будет нужен виновник жутких счетов за коммуналку, и его имя, похоже, уже известно.

Продавал ли главный "слуга народа" округа?

Корниенко и Поляков у здания НАБУ. Фото: Telegram/ Антон Поляков

Внутри "Слуги народа" – новый скандал. Точнее, речь идет о продолжении начавшегося перед съездом партии конфликта между избранным в воскресенье председателем "СН" Корниенко и рядом мажоритарщиков, которые хотели это избрание предотвратить. Предотвратить не получилось, но один из мажоритарщиков – Поляков – вынес в публичную плоскость обвинения против Корниенко в продаже округов на парламентских выборах летом.

Поляков даже предложил главе партии вдвоем пройти проверку на детекторе лжи, но пока до этого дело не дошло. Однако в НАБУ они уже вдвоем побывали. Там следователь подробно опросил обоих, после чего сообщил, что, возможно, дело передадут в Госбюро расследований.

Судя по предыдущему полиграф-скандалу, на этом данный конфликт между Корниенко и Поляковым можно считать завершенным. Банковая не заинтересована в том, чтобы отдельные депутаты в таких процессах пиарились за счет фракции и партии в целом, а потому вопрос замнут, как замяли конфликт Арахамии и Дубинского.

Однако осадок снова останется. Уже фактически никто не скрывает, что под брендом "Слуги народа" в парламенте находятся минимум три "подфракции", и только вопрос времени, когда им станет совсем тесно в одной лодке. Правда, еще вопрос в том, кто кого из лодки выбросит первым.

Отмена призыва в армию. Дубль 2

Фото: donpress.com

Прошло всего шесть лет с момента отмены призыва в армию президентом Януковичем, и власть снова заговорила о его отмене. Вчера министр обороны Загороднюк заявил, что полный переход на профессиональную армию является его личной целью. К сожалению, целью не самой близкой, поскольку сам же министр сказал, что речь идет не об одном годе.

Хотя на самом деле эту проблему нужно решать как можно быстрее. Хотя на официальном уровне объявлено, что в зону ООС берут только контрактников, население все равно не верит этому – и, как следствие, популярность армии окончательно упала.

Военкоматам не удается выполнить даже минимальные цифры призыва, которые составляют 500-1000 человек на каждую область. Регулярно два раза в год СМИ публикуют не только жалобы военкомов, но и сюжеты о том, как призывников отлавливают в клубах и на улицах с помощью полиции. Что дискредитирует уже саму идею защиты Родины.

Но для того, чтобы быстрее реализовать отмену призыва, нужно быстрее установить мир на Донбассе. А пока там за два месяца состоялось разведение войск только в трех секторах.