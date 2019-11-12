Президент США Дональд Трамп заявил, что отставка главы Боливии Эво Моралеса это знаменательное событие для демократии в Западном полушарии. Соответствующие обращение опубликовала пресс-служба Белого дома.

"Соединенные Штаты аплодируют боливийскому народу за его стремление к свободе, а боливийским военным - за выполнение клятвы защищать не только одного человека, но и конституцию Боливии", - указано в опубликованном сообщении.

Трамп отметил, что отставка Моралеса - важный сигнал для режимов Венесуэлы и Никарагуа, который показывает, что демократия и воля народа всегда побеждают. Президент США добавил, что мир стал на шаг ближе к свободному, демократическому и процветающему Западному полушарию.

Эво Моралес объявил об отставке 10 ноября на фоне продолжающихся протестов. Массовые беспорядки в Боливии начались после объявления результатов выборов главы государства, которые прошли 20 октября. На них победу в первом туре одержал Моралес. Его соперник, экс-президент Карлос Меса не признал итоги голосования. Власти обвинили в подтасовке результатов.

Как сообщала "Страна", верховная власть в Боливии перешла ко второй вице-спикеру сената Боливии, представительнице оппозиции Жанин Аньес. Помимо Эво Моралеса свои посты также покинули вице-президент Альваро Гарсиа Линера, глава сената Адриана Сальватьерра, первый вице-спикер сената, а также глава палаты депутатов Виктор Борда.

Напомним, что президент Боливии ушел в отставку под давлением армии и майдана.