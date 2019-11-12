В среду, 13 ноября, фракция "Слуга народа" весь день будет рассматривать законопроекты о рынке земли. Об этом заявил лидер фракции Давид Арахамия после окончания заседания его фракции вечером в понедельник в Киеве, передает Интерфакс-Украина.

"По закону о земле у нас будет отдельная фракция… я думаю что послезавтра (13 ноября – Ред.)", - сказал Арахамия. По его словам, для рассмотрения законопроектов о рынке земли нардепам может понадобиться целый рабочий день.

"Много альтернативных законов, если рассматривать закон о земле - это будет весь день", – отметил Арахамия.

Ранее сообщалось, что законопроект о рынке земли в Раде перенесли со вторника на среду. До этого стало известно, что в повестку заседаний Верховной Рады на 12-15 ноября было внесено рассмотрение в первом чтении законопроекта об отмене моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения. Во вторник, 12 ноября, депутаты должны были рассмотреть 11 вариантов законопроекта об открытии земельного рынка.

Позже "Оппозиционная платформа - За жизнь" потребовала снять с повестки дня законопроект о рынке земли и согласовать его с обществом.

Отметим, что, согласно последним опросам, 68% украинцев хотят продления моратория на продажу земли. Также ранее "Страна" подробно ответила на главные вопросы о продаже украинской земли.