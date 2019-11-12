В Апелляционной палате Высшего антикоррупционного суда избрали для экс-главы НКРЭКУ Дмитрия Вовка и заместителя начальника управления энергорынка регулятора Владимира Бутовского меру пресечения в виде содержания под стражей заочно.

Это произошло в рамках расследования дела "Роттердам+". Такое решение было принято в связи с апелляционными жалобами прокуроров САП, сообщает пресс-служба ведомства.

Таким образом, апелляционная палата ВАКС отменила решение суда первой инстанции об отказе прокурорам САП и детективам НАБУ в удовлетворении ходатайств об избрании указанным лицам мер в виде содержания под стражей в связи с международным розыском.

В САП напомнили, что 18 сентября апелляционная палата разрешила задержать бывшего заместителя начальника управления энергорынка НКРЭКУ для явки в суд, где ему должны были избрать меру пресечения в виде содержания под стражей. Аналогичное решение суд принял в отношении экс-главы регулятора в августе 2019 года.

10 сентября сообщалось, что Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) обратилось в Интерпол с просьбой объявить в международный розыск и задержать бывшего председателя Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирования в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), Дмитрия Вовка. 21 сентября Вовка объявили в международный розыск потому что он сбежал из страны.

В апреле 2016 года НКРЭКУ утвердила рыночную методику расчета оптовой цены электроэнергии, которая базируется на европейском индексе цен на уголь. Экс-глава НКРЭКУ Дмитрий Вовк утверждал, что предельная цена на уголь должна формироваться на основе цены (индекс API2), которая формируется в результате торгов на бирже в Роттердаме (Нидерланды), вместе со стоимостью транспортировки этого угля на внутренний рынок (так называемая формула "Роттердам плюс транспорт").

Как сообщала "Страна", обновленный состав Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), избрал главой Валерия Тарасюка.

Напомним, что экс-глава НКРЭКУ Вовк объяснил скандал вокруг дела "Роттердам+".