13 ноября запланированы ремонтные работы на Северном мосту в Киеве. Из-за этого движение будет частично ограничено с 8:00 до 17:00. Об этом сообщают на сайте Киевской администрации.

Уточняется, что КК "Киевавтодор" будет выполнять текущий ремонт покрытия и работать в направлении Троещины. Чтобы меньше влиять на трафик основные работы планируется сделать до вечерних часов пик". Работы планировались 11 ноября, но были перенесены.

Напомним, что в столице на 8 месяцев закроют пешеходный мост на пересечении Комарова и Василенко.

Ранее "Страна" сообщала, что джип покатился кубарем по Северному мосту и едва не рухнул в Днепр.