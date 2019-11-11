В Иране возобновили обогащение урана на ядерном комплексе в Фордо после перерыва, который длился с июля 2015, когда была заключена ядерная сделка.

Об этом заявил и.о. гендиректора МАГАТЭ Корнел Феруцэ на 74-й очередной сессии Генеральной ассамблеи ООН

"Я только что проинформировал Совет МАГАТЭ о возобновлении обогащения урана в Фордо. На прошлой неделе я проинформировал Совет о проблеме, касающейся полноты заявлений Ирана о гарантиях в соответствии с его Соглашением о гарантиях и Дополнительным протоколом. Ирану важно дать существенный и удовлетворительный ответ на вопросы Агентства… Агентство будет продолжать взаимодействовать с Ираном, пытаясь решить эту проблему", - отметил он.

Напомним, Иран и "шестерка" стран (Россия, США, Франция, Германия, Великобритания и Китай) в 2015 году согласовали Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), по которому Иран должен отказаться от ядерной программы в обмен на снятие санкций. В 2018 году глава США Дональд Трампа заявил, что страна покидает СВПД и возвращает санкции против Ирана. После этого в Тегеране начали сокращать свои обязательства по ядерной сделке.

Также мы писали, что Иран нарастил темпы производства обогащенного урана в 10 раз всего за два месяца.