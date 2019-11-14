В четверг, 14 ноября, в Запорожье состоится встреча футбольных сборных Украины и Эстонии. Команды сыграют в товарищеской игре. Обе команды уже гарантировали себе участие и не участие в финальной части Евро 2020.

Стартовый свисток Хуан Мартинес Мунуэра (Испания) на "Славутич-Арене" прозвучит около 19:00 по Киеву. Сборная Украины впервые в своей истории сыграет в Запорожье.

Телетрансляцию организует "Футбол 1". Все билеты на стадион на игру проданы. "Когда полный стадион это приятно всем", - сказал перед игрой директор МФК "Металлург" Максим Лупашко. Он отметил, что чувствуется ажиотаж.

Что происходит в Запорожье:

30 А сейчас игроки сборной Эстонии добрались до мяча

28 Навес на дальнюю штангу и играем дальше. Без угрозы для ворот гостей пролетел мяч

27 Снова дальний прессинг идет на пользу нашим. Заработали угловой

26 Дальний удар Виктора Коваленко со штрафного просвистел над перекладиной!

25 Навес Соболя с левого фланга в штрафную Эстонии, затем навес последовал уже с правого фланга, но там почти никого не было из наших.



Вратарю сборной Украины Андрею Лунину сейчас, вероятно, весьма холодно

22 Еще один успешный пример дальнего прессинга и мяч снова в ногаш наших игроков. Артем Беседин пробил и мяч парашютом опускался в ворота Эстонии, попал в них, но сверху. Угловой!

20 Мяч быстро ввели в игру гости, подопечные Андрея Шевченко перехватили и последовал навес на дальнюю штангу. Но там никого, увы тогда не было

20 А теперь дальний удар с лета. Коваленко приложился, ну чуть мимовато

18 Угловой у ворот сборной Эстонии с левого фланга, мяч пролетел всю штрафную таким себе полупрострелом и перелетел на другой фланг. Там уже защитники запрессовали

16 Атака Беседин-Коваленко, но увы офсайд.

16 Чуть только "включается" скорость у нашей сборной. Практически сразу же возникает угроза у ворот Эстонии

15 Гости пока в обороне. Но выглядят очень организованными

9 Неторопливо сегодня распасовываются футболисты. Подопечные Шевченко задействовали теперь левый фланг. Навес в штрафную, мяч отбит, но Сидорчук поймал круглого и тут же пробил. Выше!

4 Болбат навесил после прохода по правому флангу в штрафную Эстонии и Беседин хлестко пробил головой под перекладину. Вратарь Матвей Игонен сумел среагировать и отбить

4 Наши с мячом, играют в короткий пас сейчас в центре поля

1 Кайт пробежал по левому флангу, приблизился к штрафной сборной Украины, но проброшенный на ход мяч вылетел за пределы поля

1 Гости разыграли с центра поля.

19:01 (1) С Богом! Поехали! Игра началась!

18:59 Пожимают руки футболисты. Мгновения до начала встречи!

18:58 А теперь гимн Украины на стадионе!

Видео: youtube.com/XL Live

18:56 Звучит гимн Эстонии на стадионе:

Видео: youtube.com/XL Live

18:56 Футболисты и арбитры выходят на поле с детьми

18:52 Завершаются приготовления к началу игры. Скоро всё начнется!

18:47 Гимн Украины перед началом сегодняшней встречи исполнит Гайтана!

Фото: moemisto.ua

18:39 После харьковской игры с "Динамо" защитника "Шахтера" Сергея Кривцова включили в сборную недели от футбольной игры-симулятора Fifa 20.

Фото: 24tv.ua

18:31 В 21:45 продолжут борьбу за выход на Евро-2020 игроки сборной Португалии. Они дома примут команду Литвы.

18:23 Перед началом игры уже традиционно ожидается зажигательное музыкальное выступление

18:15 Кстати, лишь за выход в финальную часть Евро-2020 футбольная сборная Украины получит гарантировано 9,25 млн. евро (~247,5 млн гривен).

Каждая победа на групповом летнем этапе оценивается в 1,5 млн евро, а ничья – 750 тысяч евро. За проход дальше из группы в каждый последующий этап также может принести деньги.

Такая себе футбольная "альтернатива" МВФ.

Каждая победа на групповой стадии принесет команде еще 1,5 млн евро, а ничья – 750 тысяч евро.

18:10 Команда Шевченко сыграет в привычной форме:

Фото: ffu.ua

18:05 Появился стартовый состав нашей сборной:

Украина: Лунин - защитники - Болбат, Пластун, Матвиенко, Соболь - полузащитники - Шахов, Сидорчук, Коваленко - нападающие Ярмоленко, Беседин, Цыганков

В резерве Андрея Шевченко: Паньнив, Шепелев, Шабанов, Швед, Яремчук, Коноплянка, Пятов, Иванисеня, Буяльский, Миколенко, Безус, Караваев

Эстония: Игонен - защитники - Камс, Баранов, Кууск, Пикк - полузащитники - Айнсалу, Крейда, Кайт - нападающие Пури, Аньер, Лиивак

В запасе у Карела Волайда: Зенев, Тамм, Антонов, Оджамаа, Миллер, Вассильев, Лепметс, Сорга, Мееритс, Тенисте, Калласте, Метс

Подготовка к лету Евро-2020 началась

Для нашей сборной начался этап приятных футбольных хлопот. Благодаря феерической игре в групповом этапе команда Шевченко уже гарантировала себе участие в финальной части чемпионата Европы. Вопрос лишь, в какой отборочной "корзине" окажется сборная Украины 31 ноября на жеребьевке в Будапеште. Для попадания в самую престижную, первую, нашим футболистам необходимо добиться как минимум ничьи в Белграде.

После досрочного успеха в отборе у Андрея Шевченко появилась возможность подготовить ближайший резерв команды, как потенциальное усиление состава или замены в ситуации, не дай Бог, травмы или дисквалификации лидеров.

В запорожской игре против Эстонии по разным причинам не сыграют Руслан Малиновский (в семье родилась дочь), Марлос, Александр Зинченко, Тарас Степаненко, Сергей Кривцов и Жуниор Мораес. В тренерском штабе сборной поучатся находить им хорошую замену. А для потенциальных заменяющих - это шанс проявить себя.

На нашу команду не будет давить результат игры. Все футболисты смогут выйти на поле без груза турнирной ответственности, раскрепостившись перед своими болельщиками.

Открытая тренировка сборной Украины состоялась накануне на киевском НСК "Олимпийский".

В Запорожье ожидаются финты и красивая, размашестая игра.

Эстония

В групповом этапе отбора на Евро 2020 сборной Эстонии осталось провести последнюю игру. Но гости из Прибалтики не вышли в следующий этап, поэтому игра с Украиной будет для них одной из возможностей реабилитироваться пред своими болельщиками.

В семи играх группового этапа в активе сборной Эстонии два гола. Крупное поражение они потерпели в Германии, где подопечные Йоахима Лева разгромили аутсайдера группы с неприличным счетом 8:0.

Именно сборная Германии, наряду с Нидерландами, является потенциальным соперником нашей команды в группе уже непосредственно на Евро-2020 и необходимо делать соответствующие выводы.

Слова

Наставник сборной Украины Андрей Шевченко:

"Было приятно видеть, как игроки Динамо реагировали на ситуацию в плане их общения с игроками Шахтера. Расизму нет места в украинском футболе. И никогда не будет! Точно также и вы должны отреагировать. Мы должны сплотиться вокруг этой проблемы и бороться с расизмом".

Нападающий Роман Яремчук:

"Пока тренеры нам не говорили, на ком и на чем будет сделан акцент в поединке с балтийцами. Все готовы к любым решениям, ведь мы вполне доверяем Андрею Николаевичу и нашему тренерскому штабу".

По его словам, в команде не допускают мысли о расслабленности и хотят порадовать своих болельщиков.

Вратарь Андрей Пятова: предположил, что в игре с Эстонией сыграет Юрий Панькив (ПФК "Александрия") или Андрей Лунин ("Леганес"/"Реал Мадрид"). По его мнению, это будет правильно.

Наставник сборной Эстонии Карел Волайд:

"Я дам шанс сыграть многим молодым футболистам, но выйдут и опытные исполнители". Он также сказал, что у команды есть "определенные задачи" на игру с Украиной.

Желаем нашей сборной победы в матче!