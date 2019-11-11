В Украине на вторник объявили штормовое предупреждение
В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям предупредили о сильном ухудшении погодных условий в Украине. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
"По прогнозам Укргидрометцентра, 12 ноября ночью и утром в Украине туман, видимость 200-500 м; днем в западных областях порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый). По Киеву и Киевской области 12 ноября ночью и утром туман, видимость 200-500 м (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.
Ранее мы писали, что штормовое предупреждение по Киеву 12 октября оказалось ложной тревогой.
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