Компания "Украинский ритейл" предпринимателя Рината Ахметова закрывает свою сеть продуктовых магазинов "Брусничка". По данным "НВ Бизнес", месяц назад уже началась процедура банкротства компании.

ООО "Украинский ритейл" (принадлежит кипрской "Юр Юнайтед Ритейлез" Лимитед, конечный бенефициар владелец Группы "СКМ" Ринат Ахметов), которой принадлежит сеть "Брусничка", решила закрыть свои магазины. Об этом рассказали "НВ" Бизнес три источника - два директора торговых сетей и руководитель девелоперской компании.

"Окончательное решение о закрытии бизнеса уже принято, магазины постепенно закрывают", - сообщил "НВ Бизнес" директор торговой сети, пожелавший остаться неназванным.

Факт ухода сети с рынка подтвердил и директор компании "Украинский ритейл" Евгений Хворостянко. "Брусничка" - это вторая украинская сеть после "Амстора" Вадима Новинского, которая закрывается после начала ООС на Донбассе.

"Сеть "Брусничка" изначально создавалась как региональная с фокусом на Донецкую и Луганскую области. С момента начала военного конфликта на Донбассе "Украинский Ритейл" лишился 53 магазинов, что остались на непідконтрольній территории. Это были крупнейшие магазины в сети Брусничка, приносили 80% всей прибыли", - сказал гендиректор.

В 2007 году компания "Украинский Ритейл" открыла первые магазины в Донецке. За 4 года компания открыла 78 магазинов в Донецкой, Луганской, Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областях. В 2014 году сеть насчитывала около 135 магазинов.

Как сообщала "Страна", в медиагруппе "Украина", которая принадлежит Ринату Ахметову, заявила о запуске нового информационного телеканала, который будет вести круглосуточную трансляцию.

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