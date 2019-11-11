Следователи полиции Киева уведомили о подозрении подозреваемому в совершении ДТП на проспекте Николая Бажана, в результате которого погибла женщина, а пострадавший мужчина госпитализирован. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

Фигуранту сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Правоохранители обращаются в суд с ходатайством о его аресте.

В ночь на понедельник, 11 ноября, на проспекте Николая Бажана произошло столкновение автомобилей, в результате чего "Лексус" в неуправляемом состоянии выехал за пределы проезжей части, где на тротуаре совершил наезд на двух прохожих.

В результате ДТП 20-летняя киевлянка от полученных травм погибла на месте, а 23-летнего местного жителя с телесными повреждениями доставили в медицинское учреждение. По предварительным данным правоохранителей, 21-летний водитель "Лексуса" находился в состоянии алкогольного опьянения, он задержан в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Как сообщала "Страна", в Киеве на улице Набережно-Рыбальская вечером образовалась пробка из-за того, что одна из машин на улице перевернулась и загорелась.

Напомним, что самой распространенной причиной дорожно-транспортных происшествий в 2019 году в Украине является превышение безопасной скорости движения.