Правительство Аргентины согласилось предоставить убежище члену отставного правительства президента Боливии Эво Моралеса министру внутренних дел Карлосу Ромеро. Он с воскресенья находится под защитой в аргентинском посольстве в Ла-Пасе. Об этом ообщает "Интерфакс-Украина".

Аргентина согласилась предоставить убежище и другим государственным чиновникам и этой возможностью уже воспользовались несколько представителей "Движения к социализму", к которому принадлежал Моралес.

Накануне вместе с президентом и вице-президентом в отставку подали председатели обеих палат парламента Боливии. Кроме того, были вынуждены покинуть свои посты также министр топливных ресурсов, министр по делам планирования, заместитель министра гражданской безопасности, заместитель министра финансов и другие. Сообщения об отставках продолжают поступать.

Напомним, в Боливии из-за массовых протестов президент страны Эво Моралес объявил о начале новых выборов главы государства. Позже он сообщил о своей отставке и покинул страну. Тогда вторая вице-спикер сената Боливии, представитель оппозиции Жанин Аньес заявила, что верховная власть в стране переходит к ней.