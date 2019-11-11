Вечером в понедельник, 11 ноября, сотрудники НАБУ расположились в офисе одного из крупнейших банков Украины - Райффайзен Банку, чтобы задержать его главу правления Александра Писарука.

Об этом передает НВ со ссылкой на источник.

Как сообщала "Страна", несколько дней назад в Киеве задержали должностное лицо из НБУ и ее посредника, которые требовали от финансовой компании $30 000 взятки за выдачу лицензии.

Также стало известно, что директор харьковского госпредприятия нес взятку детективу НАБУ, но не донес $100 тысяч.

При этом в НАБУ закрыли производство против Авакова, и открыли против Яценюка. Напомним, что в Антикоррупционном суде обязали НАБУ открыть уголовное производство против экс-главы СБУ времен Порошенко.