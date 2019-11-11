В Московском городском суде отменили постановление Таганского райсуда о заочном аресте владельца MosCityGroup, украинского предпринимателя Павла Фукса по делу о мошенничестве. Об этом сообщил адвокат Мурад Мусаев, передает Интерфакс.

Как рассказал Мусаев, дело олигарха было отправлено на новое рассмотрение судом. 

Павел Фукс вошел в санкционный список украинских граждан, против которых в РФ ввели санкции в ноябре прошлого года. С 2010-го по 2015 год Фукс являлся акционером Совкомбанка. 

Как сообщалось, 11 октября в Таганском суде Москвы удовлетворили ходатайство следствия об избрании меры пресечения в отношении Фукса в виде заочного ареста. 

Перед этим в октябре 2019 года полиция Москвы объявила в розыск по делу о мошенничестве владельца MosCityGroup и бизнесмена Павла Фукса. Украинский олигарх обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере (части 4 статьи 159 Уголовного кодекса). 

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