В Московском городском суде отменили постановление Таганского райсуда о заочном аресте владельца MosCityGroup, украинского предпринимателя Павла Фукса по делу о мошенничестве. Об этом сообщил адвокат Мурад Мусаев, передает Интерфакс.

Как рассказал Мусаев, дело олигарха было отправлено на новое рассмотрение судом.

Павел Фукс вошел в санкционный список украинских граждан, против которых в РФ ввели санкции в ноябре прошлого года. С 2010-го по 2015 год Фукс являлся акционером Совкомбанка.

Как сообщалось, 11 октября в Таганском суде Москвы удовлетворили ходатайство следствия об избрании меры пресечения в отношении Фукса в виде заочного ареста.

Перед этим в октябре 2019 года полиция Москвы объявила в розыск по делу о мошенничестве владельца MosCityGroup и бизнесмена Павла Фукса. Украинский олигарх обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере (части 4 статьи 159 Уголовного кодекса).