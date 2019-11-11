Натурализованные бразильцы из "Шахтера" Марлос и Жуниор Мораес не сыграют в сборной Украины против команд Эстонии и Сербии из-за повреждений. Об этом сообщает пресс-служба УАФ.

Так, Марлос пропустит встречи из-за воспаления паховой связки, а Жуниор Мораес в игре с киевским "Динамо" повредил голеностоп.

Тем не менее, есть их хорошие новости - Евгений Коноплянка уже в среду, 13 ноября, начнет работу в общей группе. Предполагается, что Коноплянка сможет сыграть против Сербии.

Как сообщала "Страна", звездный Неймар поддержал Тайсона и Дентиньо. Бразильский нападающий ФК "Пари Сен-Жермен" (ПСЖ) выразил поддержку игрокам "Шахтера", задетых расистскими выкриками.

Напомним, что Жуниор Мораес и Марлос входят в десятку лучших бомбардиров чемпионата Украины (УПЛ) текущего сезона.