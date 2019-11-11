Экс-министр энергетики США Рик Перри в свою бытность министром встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским, после чего политические соратники Перри получили контракт на разведку залежей нефти и газа в Украине. Об этом сообщается в статье Associated Press в понедельник, 11 ноября.

По данным журналистов, 50-летний контракт с людьми Перри был заключен чуть позже чем через месяц после того, как тот побывал на майской инаугурации президента Украины.

Тогда Перри якобы вручил главе государства список людей, которых он рекомендовал в качестве консультантов по вопросам энергетики. Одним из четырех имен был его давний политический покровитель Майкл Блейзер.

Как утверждает автор статьи, неделю спустя Блейзер и его деловой партнер Алекс Крэнберг подали заявку на разведку нефти и газа на контролируемом Кабмином Украины Варвинском месторождении.

По данным AP, полученным из внутренней документации Кабмина Украины, за права на бурение те предложили Украине на миллионы долларов меньше, чем их единственный конкурент. Однако правительственная комиссия выбрала друзей Перри и объяснила свой выбор тем, что у компании Блейзера и Крэнберга лучше технические и финансовые возможности.

Издание сообщает, что во время своих поездок в Киев Перри ясно дал понять, что он близок с Блейзером и Крэнбергом. Первый - украинско-американский инвестор и давний соратник Перри. Крэнберг крупный донор республиканцев, который предоставлял Перри роскошный корпоративный самолет во время выборов президента в 2012 году.

Ранее агентство Associated Press сообщало, что теперь уже бывший глава Минэнерго США Рик Перри действительно просил президента США Дональда Трампа поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским и обсудить с Киевом темы энергетики и экономики.

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