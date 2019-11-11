Стало известно, что почти 6180 украинцев отбывают срок в тюрьмах за границей. Рада начала составлять план о возвращении заключенных из других стран в Украину.

"В тюрьмах Греции - 168 украинцев, которых обвиняют в транзите нелегальных мигрантов. Организованные преступные группы очень часто обманом вербовали их якобы для работы на туристических судах, а на самом деле вовлекали в противозаконные сделки. Сроки наказания - от 20 и до 280 лет!" - заявил Дмитрий Лубинец, председатель рабочей группы и Комитета парламента по правам человека.

Лубинец заявил, что "именно поэтому мы приняли решение о создании рабочей группы с привлечением представителей МИД, Минюста, Нацполиции и Минсоца. Она призвана в кратчайшие сроки разработать конкретные шаги для возвращения украинцев на родину".

В план входят первоочередные шаги по возвращению украинцев из тюрем Греции на родину.

Ранее "Страна" сообщала, что заключенные в Украине смогут получить полное среднее образование не выходя из тюрьмы. А также о том как в одесской колонии заключенные устроили беспорядки.