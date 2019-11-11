Нынешние власти США поставили Украине оружие, а предыдущая администрация давала одеяла. Об этом заявил госсекретарь США Майкл Помпео в интервью телеканалу WCSC-TV. Его текст был опубликован в понедельник, 11 ноября, пресс-службой Госдепа (МИД) США.

По словам Помпео, президент США Дональд Трамп "хотел убедиться, что Владимир Путин не сможет причинить страдания народу Украины". Он указал, что предыдущая администрация США предоставила Киеву одеяла, однако нынешняя дала настоящее оборонительное оружие.

При этом разговор Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, ставший основой для начала процедуры импичмента, госсекретарь США объяснил "желанием убедиться в снижении уровня коррупции".

Как сообщала "Страна", советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что Вашингтон не готов вечно оказывать Киеву военную помощь и надеется на договоренности между Украиной и Россией.

А госсекретарь США Майкл Помпео указал на необходимость поиска точек для сотрудничества с Россией.