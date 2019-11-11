Глава "Нью-имидж маркетинг групп" Олег Синаюк рассказал о том, как его компании удалось опросить людей на оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей, передает Украинская правда.

По его словам, интервьюеров было около двадцати. Каждый из них ехал на Донбасс по одному - Харькова, Сум, Днепра, Полтавы. Каждый имел собственный маршрут, а анкеты печатались на местах.

Как рассказал Синаюк, опросники использовали легенду "без привязки к любой власти". По его словам, она должна была "максимально расслаблять" респондентов. Социолог отмечает, что легенда сработала, потому что принять участие в опросе отказались лишь 22% человек.

По его словам, тяжелее всего было в Луганске и Донецке. Синаюк также отметил, что никто из участников проекта не заметил, чтобы среди людей, которые отвечали на вопрос, "была какая-то запуганность". В то же время, по его словам, интервьюеры избегали "ветеранов войны" и людей, которые, как им казалось, могли вызвать милицию.

Напомним, 9 ноября, издание "Зеркало недели" опубликовало масштабный опрос среди жителей неподконтрольных территорий Донбасса относительно того, каким они видят будущее Луганска и Донецка в случае окончания войны. Опрос показал, что только 5 процентов хотят вернуться в состав Украины, а 65% считают, что территория непризнанных "республик" должна стать частью России.

Также опрос показал, что подавляющее большинство жителей "ЛНР" и "ДНР" не верят в миротворческие способности Владимира Зеленского и плохо к нему относятся. После этого, новый глава партии Слуга народа Александр Корниенко заявил, что пока непонятно, чем обоснована информация о том что большинство жителей ОРДЛО хотят, чтобы "Л/ДНР" вошли в состав России. Но, по словам Корниенко, показанные там тенденции нужно иметь в виду при наработке решений