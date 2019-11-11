Житель Екатеринбурга подал в суд на компанию "Мон'дэлис Русь", которая производит шоколад "Милка" в России. Мужчина покупал шоколад более 10 лет, веря, что его производят в Альпах. Но потом он прочитал на упаковке, что "Милку" делают во Владимирской области. Об этом сообщается на сайте Свердловского областного суда.

Дмитрий (фамилия не известна) оценил свой моральный ущерб в 500 тысяч рублей. Россиянин подал иск в суд с требованием о компенсации и перестать указывать на упаковке шоколада информацию об использовании альпийского молока при его изготовлении.

Мужчина настаивал на том, что фразы "содержит альпийское молоко" и "это молоко дают коровы, всю жизнь наслаждающиеся свежим горным воздухом, пышными лугами и теплым солнечным светом", вводят в заблуждение покупателей.

Кировский районный суд отклонил иск с выводом, что шоколад формально содержит альпийское молоко. Так как при его производстве используется обезжиренное сухое молоко, произведенное в Швейцарии.

Это решение мужчина также попытался обжаловать в Свердловском областном суде.

Ранее "Страна" сообщала, что житель Екатеринбурга пытался пронести на рейс в Финляндию чемодан красной икры. А также о том, что американские правообладатели Барби подали в суд на украинскую куклу Асю.