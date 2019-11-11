Сотрудники СБУ и полиции, под процессуальным руководством сотрудников прокуратуры, заподозрили бывшего чиновника одного из филиалов "Укрзализныци" в хищении более 50 млн гривен. Начато расследование. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По данным Интерфакс-Украина, речь идет о экс-начальнике Юго-Западной железной дороги Алексее Кривопишине, которого отстранили еще в 2015 году, но затем восстанавливали в должности через суд.

Сообщается, что по данным следствия, бывший руководитель одного из региональных филиалов "Укрзализныци" инициировал вопрос передачи в аренду имущества акционерного общества по заниженной процентной ставке.

В частности заявляется, что он сдал часть помещений гостиницы "Экспресс" в Шевченковском районе Киева. "Действия экс-руководителя привели к нанесению экономического ущерба государству", - отмечается в опубликованном сообщении. Начато документирование и других фактов.

Подозреваемому объявили подозрение в рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ч. 2 ст. 366 (служебный подлог) УК.

Он возглавлял филиал "Укрзализныци" почти 13 лет с 2002 по 2015 гг. (кроме июня 2005 года - января 2006 года). Кривопишина отстранили от исполнения обязанностей начальника Юго-Западной железной дороги в начале марта 2015 года. Тогда же правительство инициировало проведение служебного расследования.

Видео: youtube.com/Служба безпеки України

Как сообщала "Страна", бывший член правления "Укрзализныци" Александр Бужор подал иск в Печерский райсуд Киева против компании о взыскании задолженности по зарплате в размере 48,7 миллионов гривен.

Напомним, что в 2016 году в Шевченковском районном суде Киева восстановили в должности бывшего руководителя Юго-западной железной дороги Алексея Кривопишина. Сообщается, что железная дорога тогда была еще должна ему более 400 тыс гривен.