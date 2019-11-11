Сегодня, 11 ноября, в Санкт-Петербурге состоялся суд об избрании меры пресечения доценту, 63-летнему историку Олегу Соколову.

Убийство, в котором он обвиняется, стало самом громким за последнее время в России.

Соколов застрелил свою любовницу, 24-летнюю аспирантку Анастасию Ещенко. Он расчленил тело девушки пилой и сбросил в реку Мойку. Когда мужчина избавлялся от трупа, то упал в ледяную воду. Ему на помощь пришли спасатели, однако обнаружили и отрубленные руки женщины. Данную информацию МЧС тут же передало силовикам. Полицейские провели обыск в квартире доцента и обнаружили там голову Ещенко.

Сегодняшний суд об избрании меры пресечения Олегу Соколову был не менее шокирующим. Историк впал в истерику и вел себя неадекватно. Из-за этого российские СМИ в один голос стали заявлять, что доцент пытается "скосить под дурачка". А если он будет признан неадектавным, то 15 лет колонии строгого режима могут быть заменены принудительным лечением в психбольнице.

Все подробности судебного заседания в Санкт-Петербурге, а также новые подробности убийства читайте в нашем материале.

Бился головой об стену и называл убитую девушку чудовищем

Еще до начала суда стало известно, что Соколов в ходе допроса не только признал свою вину, но и попросил закрыть его в СИЗО.

На заседании 63-летний профессор вел себя неадекватно. Плакал, стонал, издавал животные звуки, похожие на собачий вой, а также бился головой об стену.

Когда Соколов попил воду, предложенную конвоем, ему дали слово. Он рассказал, что в день убийства встретил Анастасию встретил с цветами и шампанским. Но во время романтического ужина у них якобы произошел конфликт.

По его словам, Ещенко "взбесилась" (это якобы было не впервые) при упоминании его детей от бывшей супруги - двух несовершеннолетних дочек. "Девушка, которая казалась мне идеальным созданием, превратилась в чудовище из страшной сказки", - сказал Соколов.

Также он проронил фразу о неком нападении с ножом. Судья уточнила, правильно ли поняла, что женщина проявила агрессию, однако адвокат профессора не дал ответить своему подзащитному на этот вопрос.

Убийство и последующее расчленение Соколов назвал "чудовищным несчастьем" (его монолог на видео ниже).

В совещательной комнате судья пробыла около часа, после чего вышла с вердиктом - арестован на два месяца - до 8 января 2020 года. Судья подчеркнула, что на свободе Соколов может попытаться избавиться от улик или скрыться за границей, куда он часто ездит читать лекции. Историк не возражал.

Затем выступил адвокат Соколова Александр Почуев. Он заявил, что его подзащитный находится в шоковом состоянии.

По его словам юриста, защита намерена ходатайствовать о проведении медико-психиатрической экспертизы. Однако признание его невменяемым с последующим лечением в психбольнице в планы адвокатов не входит. Тем не менее, российские СМИ уверены, что именно это - цель юристов. Поскольку никакими иными способами избежать 15 лет строгого режима он не сможет.

Тем более, что двумя днями ранее адвокат заявил, что версия защиты пока построена на том, что "Олег Валерьевич действовал под каким-то сильным фактором, что-то на него сильно повлияло. Это могло быть состояние патологического опьянения или состояние аффекта, поэтому здесь можно пока лишь строить предположения".

Дело публично освещает Следственный комитет РФ. Силовики обнародовали новые подробности трагедии.

Убил из стилизованного кавалерийского пистолета ХІХ века

Сегодня стало известно, что Соколов выстрелил в свою аспирантку четыре раза. При этом оружие было особенным.

Орудием убийства послужил обрез советской винтовки малокалиберной винтовки ТОЗ-17, стилизованный доцентом под кавалерийский пистолет ХІХ века.

Обрез, из которого Соколов убил Ещенко. Фото: Фонтанка

Наличие столь оригинального оружия в случае с Соколовым объяснить просто. В большом материале о доценте "Страна" рассказала его биографию.

С 2000 года Олег Соколов работал доцентом кафедры истории нового времени исторического факультета Санкт-Петербургского государственного университета.

Он является большим поклонником Наполеона. Часть ночных работ ученого посвящена египетскому походу, в котором Бонапарт впервые проявил свое военное искусство.

Соколов - автор 10 монографий и многочисленных статей на русском языке по военной истории Европы XVII - начала XIX веков. Его работы также издавались по-французски и по-польски.

Студенты называли Соколова "сир" - на средневековый европейский манер.

Он был председателем научного совета Российского военно-исторического общества (РВИО). А также президентом Общероссийского Военно-исторического движения, которое организует реконструкции военных сражений периода наполеоновских войн.

Олег Соколов во время очередной реконструкции. Фото: Новая газета

Еще Соколов - приглашенный профессор Сорбонны, до трагедии поддерживал высокие неформальные связи во Франции. В частности, он организовывал визиты визиты Ле Пен в Москву и других французских политиков в аннексированный Крым.

Разделяла хобби своего возлюбленного и убитая им Анастасия Ещенко (больше фото девушки смотрите здесь). Она также участвовала в реконструкциях.

Убитая Анастасия Ещенко. Фото: radiokp.ru

Сегодня в Петербурге из реки Мойки были выловлены все останки Ещенко. А Следком опубликовал видео. На нем показано, как Соколов избавляется от частей тела.

Отдельного внимания заслуживает и часть видео из квартиры профессора. Жилье буквально завалено разными историческими вещами: медалями, флагами, картинами, военными фигурками.

Также в квартире Соколова установлены ростовые доспехи, бюст Наполеона и копия его мундира (смотрите на видео ниже).

Сегодня о жестоком убийстве было отдельно доложено Владимиру Путину. "В таких ситуациях, когда все похоже на чистое сумасшествие, винить кого-то кроме убийцы... хотя опять же определит суд", - эмоционально высказался пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Как только Соколову была избрана мера пресечения, руководство Санкт-Петербургского государственного университета уволило его из вуза. Также коллектив педагогов выразил соболезнования близким убитой.