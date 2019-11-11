В Запорожье мужчина придумал хитрый способ вернуть девушку, которая ушла от него к другому. Для этого он расклеил по городу объявления "Внимание! Розыск педофила!" с фотографией и информацией о сопернике. Об этом сообщает Telegram-канал "Регионалити".

"Внимание, розыск! В Хортицком районе орудует педофил. Способен втираться в доверие к детям и несовершеннолетним. Может представляться детям продюсером, музыкантом, известным блогером. Обманом и хитростью заманивает к себе детей под предлогом "поиграть на музыкальных инструментах, послушать музыку, снять видеоклип". Особые приметы: на вид до 25 лет. Рост средний, около 170-175 см, среднего телосложения. Лицо худощавое, вытянутое, уши оттопыренные, глаза серые или голубые, нос вытянутый, удлиненный, губы тонкие. Волосы рыже-русые, может красить и менять прическу. Передвигаться может со светлым рюкзаком и в светлых брюках, носит одежду с капюшоном. Предположительно зовут Андрей, возможная фамилия - Иванов", - написано в объявлении.

Также автор указал контакты полиции, призвав граждан сразу же звонить в органы, если псевдопедофил будет замечен на улице.

Фото: t.me/regionality/368

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