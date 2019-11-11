В понедельник, 11 ноября, госсекретарь США Майк Помпео заявил о необходимости находить точки соприкосновения для сотрудничества с Россией. При этом, по его словам, Вашингтон продолжит оказывать сопротивление действиям России в Украине и Сирии. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"У нашей администрации есть основная миссия - противодействовать им (действиям России в Украине и Сирии - Ред.) и достичь целей везде, где мы можем выявить вмешательство России", - заявил Помпео, выступая в Чарльстоне (штат Южная Каролина).

Также он добавил, что необходимо "найти сферы, где мы (США - Ред.) можем сотрудничать с Россией".

Как сообщала "Страна", советник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен в прямом эфире заявил, что надеется на заключение договора или соглашения между Украиной и Россией. Напомним, что по данным социологического опроса, более 60% жителей "ЛДНР" обвиняют в войне на Донбассе именно США.