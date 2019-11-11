На участке разведения №3 в районе населенных пунктов Богдановка и Петровское Донецкой области в рамках продолжающегося третьи сутки практического этапа зеркального процесса разведения сил и средств украинские военнослужащие завершили передислокацию. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил в Facebook.

"В общем, в течение трех дней, с 09 по 11 ноября, тактическое положение сменили 42 украинских военнослужащих, 48 единиц стрелкового оружия, три единицы БМП-2 и два грузовых автомобиля марки "Урал". То есть, физическое перемещение личного состава и вооружения украинской стороной уже выполнено", - говорится в вечерней сводке, опубликованной в понедельник вечером.

Помимо этого, говорится в информации, на участке разведения №1 (Станица Луганская Луганской области) в понедельник была завершена работа по покрытию лаком верхней поверхности основного пролета возводимого там моста.

Вместе с тем продолжаются мероприятия в районе разведения №2 у населенного пункта Золотое-4 Луганской области. "Завершено разминирование и проходят мероприятия по синхронному и зеркальному демонтажу определенных фортификационных сооружений и других объектов военного назначения", - сообщают в пресс-центре ООС.

Фото: facebook.com

Видео: facebook.com

Напомним, что сегодня разведение сил в районе Петровского завершилось.

Также мы писали о том, что в штабе ООС сообщили, что разведение войск в Петровском займет три дня.